ALBO D’ORO CHAMPIONS LEAGUE: INTER-PSG, CHI SARÀ IL VINCITORE?

Stasera bisognerà aggiornare l’albo d’oro Champions League: sabato 31 maggio è il giorno della grande finale Inter Psg, dunque all’Allianz Arena di Monaco di Baviera scopriremo il vincitore della principale competizione nella speranza che, finalmente, l’Italia torni a scrivere il suo nome dopo ben 15 anni. L’ultima nostra rappresentante nell’albo d’oro Champions League è proprio l’Inter, che nel 2010 aveva vinto la finale contro il Bayern Monaco completando il Triplete: la speranza ovviamente è anche nella cabala, andando cioè a laurearsi vincitore nello stadio della squadra battuta all’epoca.

Nel frattempo però il Psg è all’appuntamento con la storia, perché potrebbe vincere la Champions League per la prima volta; in generale la Francia ha trionfato in una sola occasione, bisogna tornare al successo dell’Olympique Marsiglia del 1993 e attenzione, perché anche i parigini possono giocare con gli intrecci del caso visto che quel successo sul Milan arrivò a Monaco di Baviera, anche se eravamo all’Olympiastadion. Al netto di questo, scopriremo davvero chi succederà al Real Madrid nell’albo d’oro Champions League e non vediamo l’ora: per l’Inter sarebbe anche il modo di vendicare la finale persa due anni fa contro il Manchester City.

ALBO D’ORO CHAMPIONS LEAGUE: INTER SULLE TRACCE DELL’AJAX

Mettendo il suo nome nell’albo d’oro Champions League, l’Inter aggancerebbe l’Ajax a quota quattro trofei, con la differenza che i Lancieri non sono mai riusciti a festeggiare nel terzo millennio; altri numeri ci dicono invece che per Luis Enrique sarebbe la seconda vittoria dopo quella del 2015 con il Barcellona, e anche oggi come allora sarebbe Triplete per la sua squadra, visto che il Psg ha già vinto Ligue 1 e Coppa di Francia. Due trofei nazionali che invece sono sfuggiti all’Inter, che ora rischia incredibilmente di restare a bocca asciutta dopo aver sognato di prendersi ogni titolo disponibile.

L’albo d’oro Champions League ci può anche raccontare delle sei vittorie del Real Madrid negli ultimi 11 anni, tutte con Luka Modric in campo (il croato ha appena annunciato l’addio alle Merengues) e purtroppo delle due finali perse dalla Juventus e quella dell’Inter, mentre per la seconda volta di sempre si affronteranno una squadra italiana e una francese dopo quel Marsiglia Milan già raccontato, i transalpini non sono nuovi ad arrivare in finale perché agli albori lo hanno fatto due volte con lo Stade Reims (sempre sconfitto dal Real Madrid) e ancora nel 1976 con il Saint Etienne che era stato battuto dal Bayern Monaco, che aveva così completato la serie di tre vittorie. Ora però spazio al campo, perché tra poco è tempo di giocare…