ALBO D’ORO CONFERENCE LEAGUE: CHI SARÀ IL VINCITORE?

L’albo d’oro Conference League attende il vincitore dell’edizione 2024-2025: al Wroclaw Stadion di Breslavia sarà incoronata una tra Betis e Chelsea, e sarà solo la quarta squadra a sollevare il trofeo. Infatti, in questo momento dell’albo d’oro Conference League si può dire poco: la competizione è stata inserita dalla Uefa nel 2021, riportando così il calcio europeo a tre coppe come non succedeva dal 1999, anno in cui si era deciso di cancellare la Coppa delle Coppe cambiando la formula della Coppa Uefa, che in seguito sarebbe diventata Europa League.

Di conseguenza siamo solo alla quarta edizione e i nomi delle vincitrici sono tutti diversi: la Roma è stata la prima a sollevare il trofeo facendo sorridere subito l’Italia. Poi sono arrivate il West Ham e l’Olympiakos: la particolarità è stata che anche in queste due finali era presente una rappresentante de nostro Paese, sempre la Fiorentina che però è uscita sconfitta in entrambi i casi con parecchi rimpianti. Quest’anno i viola sono andati ad un passo dalla terza finale consecutiva, ma li ha eliminati il Betis: la Fiorentina ci potrà riprovare l’anno prossimo, invece nell’albo d’oro Europa League può scrivere il suo nome sul primo trofeo internazionale della storia, che sarebbe anche il quinto in generale.

CHELSEA ABITUATO, IL BETIS INVECE…

Come detto aspettiamo che l’albo d’oro Conference League accolga il suo nuovo vincitore: il Betis fino a questo momento ha vinto un solo campionato, tra l’altro 90 anni fa, e poi tre volte la Coppa del Re di cui una nel 2022 e l’altra comunque già nel terzo millennio, ma in campo internazionale si fatica a ricordare stagioni davvero brillanti. Finalmente con Manuel Pellegrini, già artefice di una semifinale di Champions League con il Villarreal, si può scrivere la storia; naturalmente se si fa la conta dei trofei il Betis impallidisce di fronte al Chelsea, ben più abituato a trionfare in ambito internazionale. I Blues tra l’altro sono potenzialmente a poche ore da un traguardo straordinario: possono diventare la prima, storica squadra a vincere quattro competizioni Uefa diverse, senza contare la Supercoppa.

Sarebbe a dire il vero un primato condiviso con il Barcellona che ha vinto per tre volte la Coppa delle Fiere, ma l’antenata della Coppa Uefa non era organizzata dalla federazione europea e non è mai stata riconosciuta a livello ufficiale; dunque il Chelsea potrebbe festeggiare il record dopo aver già messo mano a Champions League, Coppa delle Coppe ed Europa League. Per quanto riguarda invece Enzo Maresca, con il Chelsea nell’albo d’oro Conference League diventerebbe il quarto allenatore italiano a vincere in Europa, tutti con trofei diversi: Roberto Di Matteo ha trionfato in Champions League, Maurizio Sarri in Europa League e il compianto Gianluca Vialli in Coppa delle Coppe.