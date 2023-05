Albo d’oro Coppa Italia: il palmarès di Inter e Fiorentina/ Il sogno “doppietta”

Finale di Coppa Italia 2023: Inter e Fiorentina a caccia del “double”

Calcisticamente parlando, il mese di maggio è da sempre dedicato ai verdetti; se da un lato il campionato vanta già un campione – Il Napoli – la Coppa Italia 2023 dovrà attendere altri 90′ minuti prima che il rettangolo di gioco decreti la squadra trionfante. La finale della seconda competizione Nazionale avrà luogo questa sera, alle ore 21: Inter e Fiorentina si giocheranno il tutto per tutto per aggiungere un nuovo trofeo in bacheca in uno Stadio Olimpico tutto esaurito. A prescindere da quello che sarà il risultato, è già evidente quale potrebbe essere l’impatto per entrambe le compagini nel merito dell’albo d’oro della Coppa Italia.

Come anticipato, questa sera andrà in scena la finale di Coppa Italia 2023 tra Inter e Fiorentina. Tanto per i nerazzurri quanto per i viola si tratta di un match fondamentale per quello che sarà il giudizio sulla stagione. Entrambe le squadre si giocano metà fetta dell’annata, dato che entrambe saranno presto impegnate in altre due finali importanti: da un lato la Champions League, dall’altra la Conference League. La possibilità del double è concreta per entrambe le squadre, ma intanto già la partita di questa sera può avere un valore per nulla banale in relazione all’albo d’oro di Coppa Italia.

Albo d’oro Coppa Italia: L’inter punta la Roma, la Fiorentina “vede” la Lazio

L’Inter ha vinto ben 8 volte la Coppa Italia; ben sei lunghezze dalla Juventus capolista (14) ma ad un trofeo di distanza dalla Roma. I nerazzurri potrebbero dunque raggiungere i giallorossi al secondo posto e al contempo staccare la Lazio a quota 7 e i rivali del Milan fermi a quota 5. Non male anche il percorso della Fiorentina nell’albo d’oro della Coppa Italia. Infatti, i viola hanno conquistato il titolo 6 volte – solo due in meno rispetto all’Inter – e un eventuale trionfo nella finale di questa sera la porterebbe a ridosso proprio dei nerazzurri e della Roma, pareggiando il conto con la Lazio.

Per quanto riguarda le ultime vittorie di Inter e Fiorentina proprio in Coppa Italia, i nerazzurri vantano il ruolo di campioni in carica. L’eventuale vittoria di questa sera rappresenterebbe un bis importante; l’ultima volta era successo con le stagioni 2004/2005 e 2005/2006. L’ultimo trionfo in Coppa Italia per la Fiorentina è invece lontano oltre vent’anni; i viola si sono laureati campioni nella stagione 2000/2001. Per completare il discorso sull’albo d’oro della competizione, oltre alle squadre già citate, possono ostentare il trofeo in bacheca anche Napoli e Torino (5), Sampdoria (4), Parma (3), Bologna (2), Atalanta, Genoa, Vicenza, Vado e Venezia (1).











