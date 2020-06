Albo d’oro Coppa Italia/ Oggi finale Napoli Juventus: Bianconeri da record

Stilare l’albo d’oro della Coppa Italia, alla vigilia della finalissima per l’edizione 2020 che occorrerà questa sera allo Stadio Olimpico di Roma tra Napoli e Juventus è lavoro non facile ma certo entusiasmante. Ripercorrendo infatti le varie edizione della Coppa, seconda competizione professionistica nazionale per prestigio, davvero possiamo ripercorrere la storia del calcio italiano. Dalla prima edizione della Coppa Italia, occorsa nel 1922 e unica organizzata direttamente dalla Federcalcio (dal 2010-22 è sotto l’egida della Lega Serie A), dove vinse il Vado nella finale contro l’Udinese, fino a quella di oggi, che sarà l’edizione numero 73, che vedrà affrontarsi due vere big del primo campionato italiano come il Napoli di Gattuso, desideroso di dare una gioia ai suoi tifosi (gli azzurri non vincono la coppa dal 2013-14) e la Juventus, da tempo già nei record nell’albo d’oro della Coppa Italia, con ben 13 titoli già messi in bacheca.

ALBO D’ORO COPPA ITALIA: I NUMERI DI NAPOLI E JUVENTUS

E davvero la Vecchia Signora è regina dei record nell’albo d’oro della Coppa Italia: nessuno come la Juventus infatti ha vinto tanto in questa manifestazione. La formazione bianconera dopo tutto ha messo da parte ben 13 trofei (e cinque secondo posti), il primo nel 1938 e gli ultimi 4 vinti invece di fila, l’ultimo nel 2018: e oggi potrebbe di nuovo salire sul primo gradino del podio, dopo solo un anno di sosta (nel 2019 infatti salirono in finale Lazio e Atalanta e furono i biancocelesti a far loro il trionfo). Nell’albo d’oro della Coppa Italia invece non sono numeri poi altrettanto straordinari quelli del Napoli, che pure rimane una delle squadre più titolate all’interno della storica manifestazione. La compagnino campana infatti rientra sempre nella top eight dei vincitori della Coppa Italia: per i partenopei si contano infatti ben 5 titoli e quattro secondi posti ottenuti. L’albo d’oro della Coppa Italia ci ricorda poi per il Napoli del primo trofeo di Coppa ottenuto nel 1962 e l’ultimo fatto proprio nel 2014 dalla formazione di Rafa Benitez. Allora i campani ebbero la meglio col risultato di 3-1 (gol di Insigne e Mertens, che saranno oggi pure titolari nella finalissima contro la Juventus) contro la Fiorentina di Montella



