ALBO D’ORO EUROPA LEAGUE/ Atalanta nella storia! (Oggi 22 maggio 2024)

L’albo d’oro della Europa League nel giorno della finale di Dublino ha indicato il suo campione: l’Atalanta per la prima volta trionfa in una competizione UEFA e batte 3-0 il Bayer Leverkusen con una tripletta di Lookman. Notte indimenticabile per lui e per i bergamaschi che tornano ad alzare un trofeo dopo la Coppa Italia del 1963. Per la prima volta una squadra italiana trionfa nella competizione da quando ha cambiato nome da Coppa UEFA in Europa League, per l’Atalanta ci sarà anche la Supercoppa UEFA da disputare contro la vincitrice della Champions League in agosto. (agg. di Fabio Belli)

ALBO D’ORO EUROPA LEAGUE: CHI SARÀ IL VINCITORE 2024?

Facciamo un tuffo nell’albo d’oro della Europa League nel giorno della finale di Dublino che indicherà il nome del vincitore dell’edizione 2023-2024 tra Atalanta e Bayer Leverkusen. Innanzitutto annotiamo che c’è anche la possibilità che si aggiunga all’albo d’oro di Europa League un nome completamente nuovo, perché l’Atalanta non ha mai vinto alcuna Coppa europea nel corso della propria storia, mentre il Bayer Leverkusen ha già in bacheca una Coppa Uefa/Europa League, cioè quella vinta nel 1988, quindi punta al bis e magari a un possibile Triplete stagionale con la Bundesliga già in bacheca e la finale di Coppa di Germania ancora da giocare.

L’ultimo nome presente nell’albo d’oro della Europa League è il Siviglia, che l’anno scorso vinse ai calci di rigore una finale sportivamente drammatica contro la Roma, con più che legittimi rimpianti da parte giallorossa e quindi speriamo che l’Atalanta possa “vendicare” il calcio italiano, facendo curiosamente un favore proprio alla stessa Roma in ottica qualificazione in Champions League. Il Siviglia poi merita una citazione particolare perché non è soltanto la squadra detentrice, ma anche la più vittoriosa nell’albo d’oro della Europa League con sette trionfi, tutti dal 2006 in poi, segnando quindi in maniera particolare gli ultimi 20 anni della competizione.

ALBO D’ORO EUROPA LEAGUE: UN TUFFO NELLA STORIA

Volendo approfondire il discorso circa l’albo d’oro della Europa League cominciando dalla prima edizione ufficiale della allora Coppa Uefa, quindi a partire dalla stagione 1971-72, ecco che è proprio la Spagna a dominare con 14 titoli, dei quali d’altronde l’esatta metà è merito del Siviglia. Seguono l’Inghilterra e l’Italia a quota nove, per cui l’Atalanta potrebbe finalmente portarci in doppia cifra, obiettivo che sembra davvero stregato se si pensa che arrivammo a quota nove nel 1999 con il successo del Parma di Alberto Malesani e un quarto di secolo più tardi siamo ancora fermi lì, superati dalla Spagna e raggiunti dall’Inghilterra.

La quarta posizione nell’albo d’oro di Europa League spetta invece alla Germania, che ha trionfato per sette volte e vorrebbe avvicinare quindi la coppia italo-inglese. A livello di club possiamo invece osservare che l’Atalanta sarebbe la quinta squadra italiana a vincere la competizione dopo Inter e Juventus (tre Coppe Uefa a testa), il Parma che ne ha due e il Napoli a quota uno; il Bayer Leverkusen invece staccherebbe Bayern Monaco e Schalke 04, agganciando Borussia Mönchengladbach ed Eintracht Francoforte, le plurivittoriose tedesche con due Coppe Uefa/Europa League a testa.











