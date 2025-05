ALBO D’ORO EUROPA LEAGUE: CHI SARÀ IL VINCITORE 2025?

Bisogna parlare dell’albo d’oro Europa League perché mercoledì 21 maggio sarà assegnato il trofeo al vincitore. Sarà una tra Tottenham e Manchester United, e già questo è incredibile: non per il valore assoluto delle squadre che, anzi, erano tra le favorite all’inizio del torneo, ma perché arrivano alla finale di Bilbao da una stagione assolutamente travagliata, con una classifica di Premier League che parla di sedicesimo (Red Devils) e diciassettesimo posto (Spurs) e cioè appena sopra la zona retrocessione, rispettivamente a -44 e -45 dal Liverpool campione d’Inghilterra ma anche oltre 25 punti dalla Champions League.

Eppure Tottenham e Manchester United sono arrivati a giocarsi il titolo continentale, una delle due succederà all’Atalanta che, lo scorso anno a Dublino, ha finalmente spezzato la maledizione di un’Italia che non aveva mai scritto il nome di una sua squadra nell’albo d’oro Europa League, da quando la competizione ha cambiato nome e formula. Ad ogni buon conto, possiamo dire che entrambe hanno già festeggiato: il Tottenham è stato vincitore per due volte nell’epoca della Coppa Uefa (l’ultima nel 1984), il Manchester United invece ha vinto la nuova Europa League nel 2017, quando in panchina c’era José Mourinho che poi ha allenato anche gli Spurs.

ALBO D’ORO EUROPA LEAGUE: STORIA E NUMERI

Dunque l’albo d’oro Europa League ci dirà chi sarà il vincitore tra Tottenham e Manchester United: l’Inghilterra tornerà a scrivere il suo nome su questo trofeo dopo otto anni, ovvero dalla già citata vittoria dei Red Devils alla Friends Arena di Solna. Anche qui corsi e ricorsi storici: la squadra battuta in finale era l’Ajax dei giovanissimi, all’epoca ancora allenata da Peter Bosz ma che un anno dopo sarebbe passata a Erik Ten Hag, il quale avrebbe sfiorato la finale di Champions League venendo eliminato dal Tottenham, in maniera beffarda, e poi – come noto – si sarebbe seduto sulla panchina del Manchester United.

Venendo esonerato a novembre: c’è anche qualcosa di suo se i Red Devils saranno vincitori di questa Europa League. In generale l’Inghilterra è entrata nell’albo d’oro solo tre volte con la nuova formula: la prima squadra a vincere il trofeo era stata il Chelsea nel 2013, poi i Blues si sono ripetuti nel 2019 con Maurizio Sarri allenatore. Se invece contiamo anche la Coppa Uefa, ci sono nove successi con il record che spetta al Liverpool, tre volte vincitore; nell’albo d’oro Europa League entra però anche l’Ipswich Town, oggi retrocesso nel Championship, grazie al trionfo del 1981 nella doppia finale contro l’Az Alkmaar.