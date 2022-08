Albo d’oro Palio di Siena dell’Assunta: vincitore 2022?/ Vittorie di contrada e fantini

ALBO D’ORO PALIO DI SIENA DELL’ASSUNTA: VERSO IL VINCITORE 2022

Considerando la storia del Palio di Siena, è a dir poco complicato stilare l’albo d’oro completo in vista della gara del 16 agosto 2022 che decreterà il vincitore dell’edizione 2022 del Palio dell’Assunta. Questo perché è una competizione storica, tanto che vi è un Albo delle vittorie del Palio di Siena con l’elenco ufficiale dei vincitori custodito presso l’Archivio storico comunale di Siena. Dobbiamo ringraziare per questo documento l’archivista comunale Augusto Ginanneschi, che nel 1988 ebbe l’idea di stilare un elenco dei Palii corsi in Piazza del Campo. Ma l’Albo d’oro è stato più volte aggiornato per i solleciti presentati negli anni dalle contrade, alcune delle quali si sono attribuite vittorie in Palii non inclusi nell’elenco ufficiale.

Tenendo conto dei Palii dal 1633, le statistiche, quindi l’albo d’oro sul Palio dell’Assunta di Siena evidenziano che la contrada più vincente è Oca con 63 successi, a seguire Chiocciola a quota 49, un successo in più di Tartuca, al terzo posto a quota 48 successi. Sono 45 i successi per Nicchio e Onda, che sono avanti a Valdimontone 43, Torre 41, Istrice 38, mentre Aquila insegue a quota 24.

ALBO D’ORO PALIO DI SIENA DELL’ASSUNTA: CONTRADE, CAVALLI E FANTINI

Se prendiamo in esame però le vittorie dal 1900, allora qualcosa cambia nell’albo d’oro. Vediamo avanti Oca a quota 23 Palii vinti, sono 20 le vittorie di Selva al Palio di Siena, tante quante quelle di Drago. Alle loro spalle Giraffa a quota 19, poi Tartuca a 17 a completare la top five. Se prendiamo in esame le statistiche relative al Palio dell’Assunta di Siena, allora possiamo divertirci. Passiamo ai cavalli più vittoriosi dall’anno 1900: in testa Panezio e Folco a quota 8 vittorie, una in più di Topolone, a seguire Giacca a quota 6, poi Uberta de Mores, Ruello e Benito III con 5 Palii vinti. Completiamo il quadro con quelli che ne hanno vinti 4, cioè Stella, Gobba, Gaudenzia e Berio.

Abbiamo esaminato l’albo d’oro del Palio di Siena per contrade e cavalli, non possono mancare allora i fantini. Ne ha vinti di più dal 1900 Aceto (Andrea Degortes) che è a quota 14, a seguire Trecciolino (Luigi Bruschelli) e Picino (Angelo Meloni) a quota 13. A completare il podio un’altra coppia, quella formata da Il Pesse (Giuseppe Michele Pes) e Ciancone (Giuseppe Gentili) che ne hanno conquistati 9. Infine, l’ultimo vincitore: il 2 luglio ha vinto la contrada del Drago, invece il 16 agosto 2019 ha vinto Selva.











