ALBO D’ORO SUPERCOPPA ITALIANA/ La classifica: sesto trionfo per l’Inter

L’Inter ha conquistato la Supercoppa Italiana: il primo trofeo dell’anno va ai nerazzurri che hanno battuto nella finale di San Siro ai tempi supplementari la Juventus, 2-1 con un gol di Alexis Sanchez proprio all’ultimo minuto utile dei calci di rigore. Sesto trofeo conquistato nella competizione dall’Inter, che stacca così la Lazio al terzo posto tra le società più vincenti in Supercoppa. La Juventus manca il salto in doppia cifra, in caso di successo per i bianconeri sarebbe stata la decima Supercoppa, invece restano nove i trofei in bacheca per i torinesi, davanti ai 7 del Milan, ai 6 dell’Inter e ai 5 della Lazio. Inter e Juventus si sono affrontate in finale di Supercoppa Italiana per la seconda volta nella loro storia e sono stati sempre i nerazzurri a vincere, nel 2005 si erano imposti sempre ai tempi supplementari con un gol di Juan Sebastian Veron.

DIRETTA/ Inter Juventus (risultato finale 2-1): Alexis Sanchez all'ultimo secondo!

SUPERCOPPA ITALIANA, L’ALBO D’ORO

La classifica delle vittorie in Supercoppa Italiana dopo questa finale vede la Juventus dunque sempre in testa alla fila con 9 successi, l’ultimo nello scorso anno nella finale contro il Napoli. 7 vittorie per il Milan che ha conquistato il trofeo per l’ultima volta nel 2016, ai calci di rigore proprio contro la Juventus. Inter a quota 6 vittorie seguita dalla Lazio a 5, che sempre contro i bianconeri ha vinto nel 2019 la sua ultima Supercoppa. Staccate Napoli (1990, 2014) e Roma (2001, 2007) con due successi a testa. Quindi le squadre che hanno vinto una sola volta la Supercoppa Italiana: il Parma nel 1999, la Fiorentina nel 1996 e la Sampdoria nel 1991. Ci sono due squadre, Torino e Vicenza, che hanno disputato una finale a testa, nel 1993 e nel 1997, senza riuscire però mai ad alzare al cielo il trofeo.

