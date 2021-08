Albo d’oro Supercoppa Uefa/ Oggi la finale Chelsea Villarreal (11 agosto)

L’albo d’oro della Supercoppa Uefa accoglierà oggi una nuova squadra vincitrice, dal momento che stasera a Belfast si giocherà la partita fra Chelsea e Villarreal, che metterà di fronte gli inglesi vincitori della scorsa edizione della Champions League e gli spagnoli che sono invece detentori della Europa League, con in palio appunto l’edizione 2021 della Supercoppa Uefa. Si tratterà dell’edizione numero 46 della Supercoppa Europea, che fino al 1999 chiamava in causa i campioni d’Europa contro i vincitori della Coppa delle Coppe, poi cancellata dando dunque spazio ai vincitori della Coppa Uefa – poi ridenominata Europa League – nella Supercoppa Uefa. Da troppi anni ormai purtroppo non c’è più gloria per l’Italia, anche se le nostre squadre vantano comunque ben nove successi, tra i quali ben cinque del Milan negli anni 1989, 1990, 1994, 2003 e 2007, più i due successi della Juventus negli anni 1984 e 1996 e le vittorie del Parma nel 1993 e della Lazio nel 1999, dolcissimi ricordi degli anni Novanta quando in Italia c’erano molte squadre in grado di vincere anche in campo internazionale.

DIRETTA/ Italia Svizzera Under 17 (risultato finale 3-0) streaming: la chiude Bolzan

ALBO D’ORO SUPERCOPPA UEFA: IL DUELLO SPAGNA-INGHILTERRA

Nell’albo d’oro della Supercoppa Uefa dunque oggi si aggiungerà un successo o per la Spagna o per l’Inghilterra. Il calcio spagnolo è addirittura a quota 15 vittorie nella Supercoppa Europea, anche se il Villarreal è ancora a quota zero (non vi ha mai nemmeno partecipato) e proverà dunque ad aggiungersi al Barcellona (che ha ben cinque successi), al Real Madrid che è a quota quattro, all’Atletico Madrid che vanta in bacheca ben tre Supercoppa Uefa, al Valencia che ha due vittorie e al Siviglia a quota un titolo. La Spagna domina l’albo d’oro della Supercoppa Uefa, se si pensa che al secondo posto c’è ancora l’Italia a quota nove, che potrebbe essere raggiunta oggi dall’Inghilterra, che finora l’ha vinta per otto volte, delle quali ben quattro con il Liverpool, più un’affermazione a testa per Aston Villa, Chelsea, Manchester United e Nottingham Forest. Il successo del Chelsea nella Supercoppa Uefa risale al 1998, quando allo stadio Louis II di Montecarlo gli inglesi allenati da Gianluca Vialli e con in campo Roberto Di Matteo, Pierluigi Casiraghi e Gianfranco Zola vinsero per 1-0 contro il Real Madrid campione d’Europa in carica (i Blues avevano vinto l’allora Coppa delle Coppe) grazie al gol segnato da Gustavo Poyet al minuto 82. Staremo a vedere cosa succederà stasera in Chelsea Villarreal e come si aggiornerà l’albo d’oro della Supercoppa Uefa…

LEGGI ANCHE:

Diretta/ Atalanta Alessandria (risultato finale 7-1): gloria anche per ToloiDIRETTA/ Chelsea Villarreal video streaming tv: i due successi (Supercoppa UEFA)

© RIPRODUZIONE RISERVATA