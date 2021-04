Albori, Vietri sul Mare/ Il Borgo dei Borghi, un villaggio di pescatori in un fitto bosco

Albori (Vietri sul Mare) finalista a Il Borgo dei Borghi 2021

A Vietri sul Mare sorge la piccolissima frazione di Albori, protagonista a Il Borgo dei Borghi, collocato a 300 metri sul livello del mare e distante appena due chilometri dal paese più vicino. Questo piccolo borgo campano non è altro che un villaggio di pescatori che si trova inserito all’interno di un fitto bosco e si propende verso la costiera amalfitana, in particolare sul Golfo di Salerno. Si tratta di un paese la cui peculiarità è la pace e, le tipiche casette, oltre che la chiesa principale dedicata a Santa Margherita e Antiochia, offrono un contesto davvero suggestivo e riposante. Il nome del borgo deriva dal latino, Arbor, che significa albero e sta ad indicare il contesto naturale nel quale il paesetto è collocato. Una volta giunti qui quello che colpisce fin da subito è la realtà che sembra essersi fermata nel tempo. Il borghetto è contraddistinto dalle casette, caratteristiche dei villaggi dei pescatori, realizzate in calce e pietra e arricchite da tegole napoletane sui tetti. Clicca qui per il video di introduzione al borgo.

Albori, Il Borgo dei Borghi: la Chiesa di Santa Margherita

Nello spazio della piazza principale di Albori si erge la Chiesa di Santa Margherita, tanto particolare all’esterno quanto all’interno. Infatti, è proprio al suo interno che si possono ammirare una serie di affreschi di epoca Seicentesca: manifesto della scuola napoletana di cui, uno dei maggiori esponenti, era Francesco Solimena. Il centro del borgo è assolutamente da visitare, tuttavia non c’è da aspettarsi un classico punto di aggregazione turistica, quanto piuttosto una realtà tradizionale che non è scesa a compromessi: pochissimi negozi, ma tante casette bianche che trovano spazio tra i vicoli di una cittadina che si arricchisce di colori grazie ai fiori che adornano i balconi delle abitazioni. La chicca indiscussa di questo luogo è il Monte Falerio, al quale si può accedere partecipando a una delle tante escursioni organizzate. Si tratta di una realtà naturale tanto genuina quanto caratteristica: il monte dà il benvenuto ai suoi visitatori attraverso una serie di boschetti che lasciano poi lo spazio per uno splendido affaccio sul mare dalle acque cristalline.

