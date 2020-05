Alchimista, chi è?/ “Non ho paura di mostrare il mio viso. Presto..” (Uomini e Donne)

Pubblicità

Continua il mistero che ruota intorno all’identità dell’Alchimista. Il corteggiatore misterioso di Giovanna Abate a Uomini e Donne ha deciso di mostrare il volto solo alla tronista, nascondendolo a tutti gli altri. Perché? “Non ho mai temuto quel momento: non ho paura di mostrare il mio viso e chi sono. – ha di recente spiegato alle pagine del Magazine di Uomini e Donne, per poi aggiungere – La maschera nasce per dare importanza al contenuto e non al contenitore; se fossi stato a volto scoperto, tutto quello che ho detto o fatto avrebbe avuto un effetto e un impatto diversi”. aggiunge. Intanto proprio gli ultimi indizi social andrebbero a confermare ulteriormente che dietro la maschera dell’Alchimista si nasconderebbe Davide Basolo. Ma la certezza che sia davvero lui arriverà soltanto quando il ragazzo deciderà di svelarsi al pubblico.

L’Alchimista e il feeling con Giovanna Abate: “Ci scambiamo molte emozioni”

Intanto il misterioso Alchimista, alle pagine del Magazine di Uomini e Donne, ha ammesso di provare ormai un forte interesse per Giovanna Abate. “Sì è creata una sintonia, dal mio punto di vista, molto particolare e forte. – ha infatti dichiarato, per poi aggiungere – Ci scambiamo molte emozioni semplicemente guardandoci negli occhi. Non era assolutamente facile o scontato arrivare a questo punto partendo da una chat: credo che la forza delle sensazioni abbia colmato, almeno fin qui, la distanza tra i due corpi”. D’altronde è convinto che la Abate abbia compreso tutte le scelte da lui fatte fino ad oggi: “Ritengo che Giovanna si sia dimostrata una ragazza molto intelligente e sensibile e che abbia colto davvero il senso di tutto questo percorso così particolare.” conclude.



