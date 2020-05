Alchimista, chi è?/ Uomini e Donne: Giovanna Abate bendata scopre l’identità di…

Pubblicità

Per Giovanna Abate è arrivato il momento di scoprire chi si nasconde dietro la maschera e il nome di Alchimista? Nel corso delle precedenti puntate di Uomini e Donne, la tronista ha potuto incontrare di persona il suo misterioso corteggiatore che, attraverso le parole, è riuscita a conquistarla e ad incuriosirla. Nello studio di Uomini e Donne, però, Alchimista si è presentato con una maschera spiegando di averlo fatto per un motivo ben preciso. “Far vedere la mia parte estetica condizionerebbe me e te. Voglio che tu capisca che il momento in cui mi farò vedere da te, sarà un momento speciale e vorrà dire che ci sarà un rapporto costruito tra me e te”, sono state le parole di Alchimista che Giovanna ha apprezzato facendo intuire, però, di non voler portare avanti per troppo tempo il gioco. Maria De Filippi ha già spiegato che dietro l’Alchimista non c’è Sammy Hassan e non c’è un personaggio famoso. Chi è, dunque, il misterioso corteggiatore di Giovanna?

ALCHIMISTA TOGLIE LA MASCHERA A UOMINI E DONNE? GIOVANNA ABATE SORPRESA

Il mistero dell’Alchimista sta per essere svelato. Il promo della puntata odierna di Uomini e Donne, infatti, mostra Giovanna Abate al centro dello studio che, con le luci abbassate, apre una scatola al cui interno c’è un foulard rosso. Dopo essersi bendata, Giovanna toglierà la benda e il suo sguardo sorpreso non passerà inosservato. Chi si nasconderà sotto la maschera? In molti hanno pensato ad Alessandro Graziani, ma a quanto pare, non è così. “Non uso certi mezzucci, a me piace guardare in faccia, non nascondermi. Alla domanda che mi state facendo tutti”, ha fatto sapere attraverso Instagram smentendo così di aver corteggiato Giovanna usando il nickname dell’Alchimista.



