Alchimista, chi è?/ Via la maschera ma solo per Giovanna Abate! (Uomini e donne)

L’Alchimista chi è? A distanza di un mese siamo ancora qui a chiederci chi si nasconde sotto la maschera ma oggi potremo avere una risposta in più. Uomini e donne torna oggi pomeriggio puntando i riflettori di nuovo su Giovanna Abate che, arrivata in studio, prenderà posto proprio al cospetto del suo misterioso Alchy che questa volta non indosserà la maschera solita ma cambierà versione nascondendo comunque il suo volto. Il promo della nuova puntata, però, lascia intendere che i due, prima di tornare in studio, si siano visti in esterna e che, a quel punto, lui abbia tirato via la maschera e si sia fatto vedere in tutto il suo splendore. Ma la loro esterna non è stata rosa e fiori come in passato perché per la prima volta i due si sono visti dopo le scaramucce dei giorni scorsi. L’Alchimista non si è presentato in esterna la scorsa settimana perché era furioso per il comportamento di Giovanna con Sammy e con Alessandro e per lo stesso motivo non si è presentato di nuovo in studio mandando solo una lettera alla tronista.

L’ALCHIMISTA TOGLIE LA MASCHERA SOLO PER GIOVANNA ABATE A UOMINI E DONNE?

A quanto pare L’Alchimista dirà la sua sulla questione nella nuova puntata di Uomini e donne tanto da conquistare ancora di più Gianni Sperti che lo trova vero nelle sue esternazioni. Dall’altra parte Giovanna Abate ammette di averlo visto e che forse gli altri dovranno attendere ancora per vedere il suo volto. Ma a quel punto è Maria de Filippi ad intervenire prendendo di petto la sua tronista e chiedendole chiaramente se adesso avrebbe voglia di baciarlo oppure no, soprattutto dopo la loro esterna. Il video non mostra la risposta di Giovanna ma solo in puntata scopriremo quale sarà la verità.



