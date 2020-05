Alchimista è Angelo Tolletti?/ Uomini e Donne: ex corteggiatore di Giovanna Abate

Pubblicità

Angelo Tolletti è l’Alchimista? Il misterioso corteggiatore di Uomini e Donne che sta sempre più conquistando Giovanna Abate, continua a scatenare la curiosità del pubblico che, attraverso piccoli indizi sta cercando di capire chi possa nascondersi dietro la maschera. nelle scorse ore, Fanpage ha ipotizzato che dietro la maschera dell’Alchimista possa esserci Davide Bosolo che presenterebbe alcuni tatuaggi simili al misterioso corteggiatore. Oggi, però, a lanciare una nuova ipotesti è il portale Bitchyf che, analizzando attentamente le foto private di Angelo Tolletti, è giunto alla conclusione che dietro la maschera del pretendente di Giovanna ci sia proprio lui. Il portale avrebbe scoperto il cognome di Angelo dopo una segnalazione e, analizzando attentamente alcuni indizi trapelati negli ultimi giorni, ha capito che potrebbe essere proprio lui l’Alchimista.

ALCHIMISTA E’ ANGELO TOLLETTI? ECCO GLI INDIZI

Quali sono gli indizi che portano verso Angelo Tolletti? Prima di tutto i tatuaggi che l’ex corteggiatore di Uomini e Donne presenterebbe su alcune foto pubblicate sul suo profilo Instagram. Inoltre, Angelo ha un fisico scolpito e allenato esattamente come l’Alchimista che ha mostrato alcuni indizi del suo fisico a Giovanna Abate. Inoltre, come ha fatto notare già in precedenza il Vicolo delle News, ci sarebbe quel “boom” utilizzato prima da Giovanna per spiegare la sua scelta di non portare avanti la conoscenza e scritto anche dall’alchimista in uno dei suoi tanti messaggi. Dopo essere stato eliminato da Giovanna che non aveva visto in lui quelle caratteristiche fisiche che cerca, Angelo avrà deciso di rimettersi in gioco corteggiando la Abate in chat e continuando a mantenere il mistero per non rovinare la magia di una conoscenza più profonda e non basata solo sull’aspetto estetico?





