Alchimista è Davide Basolo/ Attacco a Sammy: “Vestito da becchino..” (Uomini e donne)

Pubblicità

Davide Basolo è l’Alchimista. I rumors dei giorni scorsi sono stati finalmente confermati e oggi ritroveremo il bel corteggiatore in studio a Uomini e donne senza la sua ingombrante maschera. Cosa succederà adesso? Ieri Davide Basolo è subito finito sulla bocca di tutti perché in molti avevano già fatto il suo nome quando si parlava di Alchimista e, in particolare, era stato etichettato come un ex di Giovanna Abate, un fidanzato di qualche tempo fa, il giovane barman con il quale la tronista ha passato un anno della sua vita per poi lasciarsi, ma sarà tutto vero? Fanpage.it ha raggiunto un amico del neo corteggiatore per sentire un po’ la sua sull’indiscrezione che circola in rete ormai da un po’ ed è stato proprio lui a dire che si tratta di una fake news. Secondo questa fonte, Davide e Giovanna non sono mai stati insieme e non sono stati compagni di scuola visto che la tronista è romanda mentre Davide ha vissuto a La Spezia.

Pubblicità

ALCHY CONTRO SAMMY HASSAN A UOMINI E DONNE

Una volta chiarito questo punto, oggi non possiamo far altro che sognare ancora perché ad inizio puntata, ci sarà ancora lui seduto sulla sedia davanti a Giovanna però accanto a Sammy Hassan che continua a discutere con la bella tronista. Proprio oggi sentiremo Davide interessarsi alla questione facendo notare che mai Sammy si è interessato ai sentimenti della tronista e in tutte le volte in cui gli ha sentito dire “io, io, io” mai ha sentito parlare dei suoi sentimenti per lei. Inutile dire che il vocalist inveirà contro il rivale e, a quel punto, Davide farà sorridere Giovanna rispondendo: “Mi sono vestito da becchino oggi perché sapevo che sarei stato seduto accanto a te”. Pronti per un’altra puntata all’insegna di Alchy?



© RIPRODUZIONE RISERVATA