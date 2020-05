Alchimista Uomini e Donne, chi è?/ Toglie la maschera e strega Giovanna: “è bello”

Pubblicità

Il momento della verità sta per arrivare. Dopo settimane di rumors, nomi e smentite varie, nella puntata di Uomini e Donne del 27 maggio, l’Alchimista, il corteggiatore che sta facendo perdere la testa a Giovanna Abate, toglierà la maschera svelando così la sua vera identità. Nelle scorse puntate, la tronista aveva avuto modo prima di guardare alcuni dettagli importanti del viso dell’Alchimista e poi di vederlo totalmente senza maschera ammettendo di essere stata colpita dall’impatto fisico con il corteggiatore che ha cominciato a corteggiarla in chat. Nella puntata odierna del dating show di canale 5, l’Alchimista arriverà in studio senza maschera per la gioia non solo del pubblico, ma anche di tutti gli altri protagonisti della trasmissione che speravano di poter vedere il suo vero viso.

L’ALCHIMISTA SVELA LA PROPRIA IDENTITA’ E STREGA TUTTI A UOMINI E DONNE

Senza maschera, vestito elegantemente, l’Alchimista nella nuova puntata di Uomini e Donne si siederà di fronte a Giovanna Abate e accanto ai suoi rivali, Sammy Hassan e Alessandro Graziani. “Ve l’avevo detto che era bello”, saranno le prime parole che pronuncerà Giovanna, felice di potersi finalmente rapportare al suo corteggiare senza una maschera. L’Alchimista, tuttavia, stregherà anche il resto del parterre di Uomini e Donne. Le dame, in particolare, saranno colpite dalla bellezza del corteggiatore come mostrano le immagini del promo della puntata. La stessa reazione l’avrà Gianni Sperti che, notando gli sguardi di tutti sul giovane, gli chiederà se è imbarazzato. “Ti stanno guardando tutti”, saranno le parole dell’opinionista. Dopo tante attesa, dunque, sta per arrivare il momento di conoscere la verità. La decisione del misterioso corteggiatore di togliere la mascherà spingerà Giovanna a prendere una decisione sulla scelta?



