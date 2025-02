Si è chiusa oggi la prima fase – quella diocesana – della causa di beatificazione di Alcide De Gasperi, il politico che fondò la Democrazia Cristiana guidando personalmente l’Italia verso il florido periodo del boom economico dopo la Seconda guerra mondiale: proprio nella mattinata odierna – infatti – al Palazzo Apostolico Lateranense il vicario papale, il Cardinale Baldassare Reina, ha letto gli atti sulla causa di beatificazione, definendo Alcide De Gasperi un vero e proprio esempio di rettitudine morale e politica al servizio di un bene superiore – che nel suo caso era quello dell’intera nazione – ed un esempio di statista per le generazioni future che si troveranno ad affrontare crescei – e sempre più drammatiche – situazioni da gestire.

Partendo dal principio, ad avviare la causa di beatificazione di Alcide De Gasperi era stata un’inchiesta presentata al Tribunale ecclesiastico trentino, che ha presto trasmesso gli atti alla competenza del Santo padre e della diocesi capitolina: ora il fascicolo e tutti gli atti firmati dal papato saranno trasferiti al Dicastero per le cause dei Santi che dovrà decidere sul proseguo della causa e sull’eventuale beatificazione del fondatore della DC; con tempistiche che difficilmente saranno rapide, ma che potrebbero essere accelerate in virtù dell’anno del Giubileo avviato da Papa Francesco.

Il Cardinale Baldassare Reina: “Alcide De Gasperi è un esempio e un faro per le future generazioni”

Durante la lettura degli atti, il Cardinale Baldassare Reina ha definito il già Servo di Dio Alcide De Gasperi “non solo un grande statista”, ma anche – e forse soprattutto – “un uomo di profonda fede in Dio e rettitudine morale“, in grado di portare avanti con “dedizione” il suo impegno politico senza mai frapporvi delle “ambizioni personali” e perseguendo “una vocazione sincera a servire il prossimo e costruire un futuro migliore”: un vero e proprio esempio – ha proseguito Reina – di “straordinaria attualità”, mosso da un fede “granitica” che ne ha ispirato “ogni scelta e azione”.

Complessivamente – ha ricordato Reina in mattinata -, Alcide De Gasperi ha dato un “contributo” essenziale “alla costruzione della democrazia“, lavorando anche per “l’integrazione europea” del nostro paese, sempre preservando la sua moralità “umile e riservata” che ha reso il concetto di “carità cristiana” non solamente un principio astratto ma una vera e propria “virtù concreta da incarnare nella politica”: in tal senso – ha concluso il Cardinale – l’auspicio è che “la chiesa voglia riconoscere l’eroicità delle virtù di Alcide De Gasperi”, definendo lo statista come “un faro per le future generazioni” e un vero e proprio esempio di “integrità, dedizione e senso del dovere”.