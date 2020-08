Alcol e droga col padre, morto figlio di Gerardo Ventrella/ Tragedia per lo scrittore

Dramma a Lido di Camaiore, provincia di Lucca: è morto il figlio di Gerardo Ventrella, scrittore per Feltrinelli. Come riportano i colleghi de La Stampa, il 25enne ha consumato alcol e droga in compagnia del padre e di un altro parente, ma il cocktail è risultato fatale. La tragedia si è consumato nella notte tra sabato e domenica e il quotidiano torinese – città dello scrittore – riporta una primissima ricostruzione: il giovane era partito ieri per raggiungere il padre in Versilia ma, dopo aver assunto le sostanze stupefacenti e l’alcol, ha iniziato a sentirsi male. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118: il figlio di Gerardo Ventrella era in arresto cardiaco e, nonostante il repentino trasporto all’Opa di Massa, per lui non c’è stato niente da fare, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

FIGLIO DI GERARDO VENTRELLA MORTO PER COCKTAIL DROGA-ALCOL

La Stampa evidenzia che Gerardo Ventrella si trova all’ospedale Versilia, trasportato anch’egli d’urgenza in condizioni gravi. Un dramma che ha scosso la comunità torinese, una tragedia che ha colpito un giovane di appena 25 anni. Lo scrittore ha avuto un passato difficile e proprio delle sue dipendenze aveva parlato nel libro “Il mio quartiere”, pubblicato da Feltrinelli ed uscito nel 2007: nel libro Ventrella si rivolge al figlio con linguaggio crudo, raccontando la sua lotta contro la droga e le difficoltà incontrate nel percorso per uscire dal tunnel delle sostanze stupefacenti. Purtroppo ciò non è bastato a non indurlo nel baratro…



