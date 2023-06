Alcolock, cos’è e come funziona dispositivo/ Codice della strada: se hai bevuto, auto non parte

Tra le novità introdotte dal nuovo codice della strada c’è un dispositivo che impedisce l’accensione del motore se il tasso alcolemico supera la soglia fissata. Il suo nome è Alcolock e impedirà di mettersi alla guida in stato di ebrezza. Conosciuto come “Ignition interlock device” (IID) e “Breath alcohol ignition interlock device” (BAIID), si tratta di un dispositivo composto da un etilometro, che consente quindi di avere la stima del tasso alcolico, collegato direttamente al sistema di accensione del motore dell’autovettura. Inoltre, è uno strumento studiato per impedire di farla franca, perché se qualcuno prova a rimuoverlo, le forze dell’ordine ricevono subito una notifica dell’intervento.

Come funziona Alcolock? Il conducente, per poter accendere il motore dell’auto, deve soffiare nel dispositivo. Se il tasso alcolemico, registrato nel fiato, rientra nei parametri stabiliti dalla norma, il dispositivo si sbloccherà e consentirà la partenza. Altrimenti, l’auto non è adoperabile. Stando alle bozze del disegno di legge del governo, chi è stato fermato e sanzionato per guida in stato di ebrezza, dovrà avere un tasso alcolemico pari a zero, quindi nullo, per poter sbloccare l’auto.

COME FUNZIONA ALCOLOCK PER CHI HA GUIDATO IN STATO DI EBREZZA

Alcolock è collegato ad una direttiva comunitaria del 2022 con cui l’Unione europea aveva previsto che tutte le case automobiliste che distribuiscono autovetture nell’eurozona dotassero i loro veicoli di un connettore standard per l’installazione del dispositivo. L’Alcolock in Italia verrà installato sulle auto di chi è stato già sorpreso a guidare in stato di ebrezza. In altre parole, per poter avviare la propria auto, la persona che deve guidarne una in cui è installato questo dispositivo è obbligata a soffiarci dentro e a verificare i livelli di alcol registrati nel fiato, perché devono essere inferiori ai livelli stabiliti. Se il test sfora la soglia di contenimento, allora l’auto è semplicemente inutilizzabile. In questo modo si mette al sicuro la vita della persona al volante e di chi le sta intorno. Per poter sbloccare di nuovo l’auto è necessario ripetere il test, fino a quando il tasso alcolico non scende al livello necessario per usufruire del proprio mezzo.

