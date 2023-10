ALD Automotive I LeasePlan/ Ayvens sarà il nuovo brand della mobilità globale (16 ottobre 2023)

Migliorare e ridisegnare la mobilità futura grazie alla complementarità delle competenze di due delle maggiori aziende al mondo del settore. Sono gli obiettivi di Ayvens, il nuovo brand globale presentato oggi da ALD Automotive I LeasePlan che raggruppa le due società sotto un’unica identità, rappresentando, così, un ulteriore passaggio di crescita per l’azienda, dopo l’approvazione del piano triennale di sviluppo strategico.

Il nuovo brand sarà lanciato nel 2024 nei 44 paesi in cui è presente ALD Automotive | LeasePlan, che vanta la più estesa copertura geografica nel settore. Sarà utilizzato per tutti i segmenti di clientela (grandi aziende, PMI, professionisti e privati) e su tutti i canali disponibili, in particolare nell’ecosistema digitale della società, attualmente in crescita. In Italia, il nuovo marchio sarà lanciato operativamente nel secondo trimestre del 2024.

Ayvens mira a rafforzare l’identità e il posizionamento di ALD Automotive e LeasePlan, che già godono di grande reputazione sul mercato, mettendone in risalto le caratteristiche e i valori che la contraddistinguono. La mission della nuova realtà, come recita il pay off Better with every move, è infatti quella di migliorare la vita di tutti i giorni offrendo una mobilità più semplice, più intelligente e più sostenibile.

In particolare, l’obiettivo del gruppo Ayvens è diventare il principale player globale della mobilità sostenibile. Con la più grande flotta di veicoli elettrici multimarca al mondo su un totale di 3,4 milioni di veicoli gestiti, l’azienda punta ad essere la prima realtà del settore a raggiungere l’obiettivo europeo Net Zero e a incrementare il proprio impegno nella trasformazione digitale.

“Ogni giorno abbiamo l’opportunità di migliorare il settore, tutti possiamo, e dobbiamo, fare la nostra parte. Unendo le forze, la nostra azienda è pronta a fare da apripista verso un’ampia diffusione della mobilità sostenibile, grazie all’ampiezza, alla copertura, alla competenza del servizio e all’impegno per l’innovazione che ci caratterizzano”, dichiara Tim Albertsen, CEO di Ayvens, ex ALD Automotive | LeasePlan. “In quanto protagonisti sul mercato, sfrutteremo la forza della nostra leadership per plasmare il futuro della mobilità e raggiungere l’eccellenza. Il nuovo brand consentirà a 15.700 dipendenti di condividere un’identità comune ed esprimerà la capacità di evolversi per soddisfare le esigenze della clientela attraverso una maggiore libertà di scelta; contribuirà inoltre ad attrarre i migliori talenti da tutto il mondo”.

Per la creazione del brand, ALD Automotive | LeasePlan ha incaricato Dragon Rouge, un’agenzia di design internazionale che ha avuto il compito di esprimere la forza delle due aziende nel settore del noleggio e della mobilità nel suo complesso in un’identità grafica particolarmente visionaria.

Il nuovo logo di Avvens

Ayvens è un nome semplice da ricordare e immediato nell’indicare il percorso da seguire verso il progresso. A esso si associa un simbolo che rappresenta le due storiche aziende che si sono unite per formare un’unica squadra con un obiettivo comune. Il logo è supportato da una base forte e stabile e una forma fluida verso l’alto che simboleggia il progresso e il dinamismo.

Il nome dell’azionista di maggioranza, di fama mondiale ‒ Société Générale ‒ costituisce la base solida del nuovo brand.

La nuova identità grafica

L’identità grafica trasmette energia grazie a un font fresco e moderno, con colori vivaci e unici che traggono ispirazione dall’ambiente naturale e che sono stati scelti per renderlo distintivo sul mercato. Lo stile grafico vivace e dinamico cattura l’essenza della mobilità, mostrandola attraverso momenti legati alla vita di tutti i giorni.

Il payoff del brand

Better with every move esprime la missione fondamentale dell’azienda, quella di offrire una mobilità “migliore” attraverso il progresso continuo per i clienti, per le aziende e per il Pianeta.











