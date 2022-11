ALD AUTOMOTIVE ITALIA/ Come superare la crisi? Ascolto del cliente e flessibilità con ALD flex

È ormai noto che nei prossimi dieci anni le imprese del comparto automobilistico dovranno adottare un approccio volto a una maggiore flessibilità per restare competitive e affrontare tutte le sfide del mercato, mantenendo elevati standard qualitativi. Lo scenario attuale e la fase macro-economica di incertezza, infatti, stanno radicalmente trasformando lo stile di vita e di conseguenza, le abitudini dei consumatori. Maggiore attenzione all’ambiente, personalizzazione dei servizi e più flessibilità in termini di ottimizzazione di costi e gestione del tempo, sono ormai elementi imprescindibili nella “lista della spesa” degli utenti. Nel settore delle soluzioni di mobilità, il noleggio a lungo termine sembra rispondere esattamente a questo cambio di paradigma.

ALD Automotive Italia, filiale italiana del Gruppo controllato da Société Générale, da anni pone al centro del proprio business l’ascolto del cliente e un approccio consulenziale a 360 gradi. Sulla base delle reali necessità dei consumatori, il Gruppo sviluppa e mette a disposizione soluzioni tagliate su misura di imprese e privati. Proprio da queste premesse nasce ALD Flex, un’offerta che si rivolge a privati, aziende, liberi professionisti e start-up, che in questa fase cercano soluzioni per fare fronte all’incertezza, dare slancio a nuove idee di business, o affrontare esigenze di business stagionale. La libertà di un canone fisso senza anticipo e la flessibilità di contratti senza vincoli di tempo, da 1 a 24 mesi, rendono il servizio esclusivo e adatto a tutte le tipologie di clientela.

ALD automotive Italia, quindi, continua a puntare sulla libertà e sulla flessibilità: ALD Flex offre infatti al cliente la possibilità di scegliere tra tutti i segmenti presenti sul mercato e restituire il veicolo in qualsiasi momento senza penali, dopo il primo mese. Una soluzione che consente di prendere un’auto anche solo per il tempo strettamente necessario, per un periodo particolare o per un lavoro stagionale, oppure magari per provare i vantaggi e i servizi del noleggio a lungo termine. E non solo, ALD Flex rappresenta un ottimo strumento anche per muovere i primi passi nella transizione energetica, in modo da poter sperimentare i veicoli elettrici, anche per un breve periodo. E, per consentire ai clienti un’esperienza di mobilità elettrica ancora più semplice e accessibile, nel noleggio di vetture alimentate elettricamente, la formula include, inoltre, anche un voucher di 150 kWh – pari a circa 1.000 km di ricarica – per ricaricare presso le colonnine della rete pubblica.

Infine, un’ottima opportunità, per il cliente business, è rappresentata anche dal noleggio flessibile dei veicoli commerciali leggeri, opzionabili nei segmenti small, medium e large. ALD Flex può essere la migliore soluzione anche per incrementare la flotta con veicoli commerciali, magari per aumentate esigenze di business o stagionali, mettendo al riparo il cliente corporate da gravosi oneri di gestione e costi di proprietà. Una soluzione pensata per le piccole e medie imprese che, a fronte di un unico canone mensile, possono avere servizi di consulenza, ad esempio sull’introduzione di veicoli commerciali elettrici o allestiti e tutti i servizi inclusi, come: assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, soccorso stradale, assistenza clienti, veicolo sostitutivo in caso di guasto, pneumatici all season e bollo incluso nel canone. Inoltre, grazie al noleggio, le aziende possono beneficiare di vantaggi fiscali in termini di deducibilità di imposte dirette sulle spese del noleggio (sia sulla quota noleggio che su quella dei servizi) e di detraibilità dell’IVA.











