ALD Automotive Italia/ Lanciata oggi la piattaforma eCommerce: ecco le novità

ALD Automotive Italia, azienda leader internazionale nelle soluzioni di mobilità sostenibile, da sempre attenta alle esigenze del cliente e all’innovazione, ha lanciato oggi la sua piattaforma eCommerce che punta a rendere il noleggio a lungo termine un’esperienza fluida, self-service e completamente digitale per la propria clientela.

L’utente sarà infatti protagonista di un percorso che avverrà in pochi e semplici passaggi, dalla personalizzazione del preventivo, alla scelta della durata del noleggio, del chilometraggio e del preventivo (con o senza IVA), fino all’inserimento e alla verifica dei documenti dell’utente e alla firma del contratto.

L’obiettivo dell’azienda è quello di continuare a puntare sulla digitalizzazione e sulla personalizzazione dei propri servizi, secondo le linee guida del Piano strategico “Move 2025”, mettendo al centro del proprio business l’esperienza del cliente e le sue necessità, anche alla luce della transizione ecologica in corso che sta radicalmente trasformando il mondo dell’automotive.

Grazie alla sua capacità di ascolto e di analisi del mercato, ALD Automotive Italia con i suoi consulenti di mobilità risponde ad ogni necessità e richiesta della clientela, sempre con lo stesso livello di professionalità e flessibilità, sia che si tratti di una grande azienda che di un cliente privato che sceglie il canale del noleggio on line. Il noleggio è uno strumento versatile che sa adattarsi velocemente a esigenze in progress ed è in grado di accompagnare clienti corporate e privati nell’evoluzione tecnologica e digitale, così come nella nuova era dell’organizzazione.

“Il nostro obiettivo è quello di ascoltare le esigenze dei clienti per puntare ad una personalizzazione dei nostri prodotti sempre più efficace, fornendo servizi di mobilità integrata che incontrino la loro piena soddisfazione. Con il lancio del nostro eCommerce offriamo un’ulteriore risposta alle esigenze dei consumatori abituati alla ricerca on-line e all’acquisto digitale.” Ha dichiarato Antonio Stanisci, Commercial & Marketing Director di ALD Automotive Italia. “Con la nostra piattaforma shop.aldautomotive.it offriremo una user experience fluida, personalizzata e veloce, che siamo certi sarà un’ulteriore strada per semplificare la ricerca delle auto”.

“L’ambizione di ALD Automotive è quella di porsi alla guida della trasformazione digitale del settore, come uno dei provider più innovativi di soluzioni per la mobilità. Il lancio del nostro eCommerce si inserisce in tal senso nella strategia ‘Move 2025’, con la quale il nostro Gruppo continua a puntare sulla digitalizzazione, investendo a livello globale fino a 66 milioni di euro.” Ha dichiarato Magda Majorowicz, Head of Finance, Business, Strategy, Development & IT Director di ALD Automotive Italia.











