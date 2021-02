Alda D’Eusanio censurata al Grande Fratello Vip/ La frase sul tatuaggio di Zorzi…

Alda D’Eusanio è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2020 da pochi giorni comunicando con gli altri concorrenti senza filtri. La regia, per evitare problemi, abbassa il volume del microfono come è accaduto durante una conversazione con Dayane Mello in cui ha citato Maria De Filippi. Nelle scorse ore, la stessa cosa è accaduta durante una chiacchierata sui tatuaggi. Tra i vipponi, molti inquilini della casa di Cinecittà sfoggiano diversi tatuaggi. Alda D’Eusanio, incuriosita dal significato, ha posto alcune domande ai suoi coinquilini più giovani. A spiazzare tutti, però, è stato il suo commento su un tatuaggio di Tommaso Zorzi. Quest’ultimo, infatti, ha confessato di avere un tatuaggio molto particolare che ha stupito la conduttrice che ha commentato senza filtri costringendo la regia ad abbassare il volume del suo microfono per poi chiamarla in confessionale.

ALDA D’EUSANIO E IL COMMENTO COLORITO SUL TATUAGGIO DI TOMMASO ZORZI

Il primo vippone a spiegare il significato di un suo tatuaggio è stato Pierpaolo Pretelli il quale ha confessato di aver tatuato sul corpo una frase che, tradotta in italiano, significa “non ho mai perso”. Subito dopo anche Tommaso Zorzi ha spiegato il significato di un suo tattoo scatenando la curiosità di Alda D’Eusanio. “Io ho tatuato sul ca**o fun is fun, cioè il divertimento è diventente”, ha confessato Zorzi. Incredula, la D’Eusanio ha chiesto: “Ma davvero ti sei tatuato questa cosa sul ca**o?”. Tommaso ha confermato e la conduttrice ha commentato con “che frase del caz*o”. La regia ha così abbassato il volume del microfono della D’Eusanio per poi chiamarla in confessionale. La cosa non è sfuggita a Stefania Orlando che, di fronte ai tanti richiami ricevuti da Alda, ha detto: “Ti richiamano talmente tante volte al giorno che ormai vanno un po’ a caso, sparano nel mucchio”.

“ho tatuato fun is fun sopra il cazzo” DETTO CON STA FACCIA POI MI SENTO MALE #gfvip #tzvip pic.twitter.com/fQTXc92jEQ — ♑︎ (@remocesenatico) February 4, 2021





