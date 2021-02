Alda D’Eusanio choc “Mia Martini distrutta da Aragozzini”/ Video “un delinquente…”

Prima di essere espulsa dal Grande Fratello Vip con effetto immediato per le dichiarazioni choc su Laura Pausi ed il suo compagno, Alda D’Eusanio aveva tirato in ballo anche un’altra artista purtroppo scomparsa prematuramente. Parliamo dell’indimenticata Mia Martini che quando era in vita ha dovuto combattere contro le assurde calunnie sul suo conto. E’ infatti risaputa quella incredibile quanto infondata voce secondo la quale la cantante portasse sfortuna. Voce che tuttavia ha contribuito ad annientarla come donna e come artista. In merito la giornalista ed ormai ex Vippona ha avanzato nome e cognome ben precisi del presunto responsabile delle dicerie su Mia Martini: il giornalista Adriano Aragozzini.

La D’Eusanio, durante una delle sue chiacchierate nella spiatissima Casa di Cinecittà nei giorni scorsi aveva introdotto l’argomento asserendo: “Mia Martini è stata distrutta da Adriano Aragozzini, un vero delinquente”. A prendere parte alla conversazione diversi Vipponi tra cui Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Non tutti però i presenti conoscono Aragozzini ed a chiarire è stata ancora una volta Alda: “era quello che organizzava i Festival”.

ALDA D’EUSANIO PARLA DI MIA MARTINI AL GF VIP

Secondo Alda D’Eusanio, il giornalista Adriano Aragozzini, ex patron del Festival di Sanremo, avrebbe contribuito all’allontanamento di Mia Martini dal mondo dello spettacolo dopo aver diffuso l’immane diceria sul conto della compianta cantante. In seguito alle sue parole la regia del reality GF Vip ha prontamente staccato per evitare che venissero aggiunte ulteriori dichiarazioni choc. L’anno in cui la cantante Mia Martini fece ritorno sull’ambito palcoscenico dell’Ariston con l’indimenticabile “Almeno tu nell’universo”, l’edizione della kermesse musicale era organizzata proprio da Aragozzini che, secondo le indiscrezioni, pare non la volesse. Eppure proprio Aragozzini aveva smentito tutto in una intervista di circa due anni fa rilasciata a FQMagazine alla quale aveva tuonato: “Questa è una menzogna gigantesca, completamente destituita di ogni fondamento, lanciata da Renato Zero: non è vero che non volevo prendere Mia Martini nel cast del Festival perché dicevano portasse iella, niente di più falso”. Il nome del giornalista, proprio nei giorni scorsi era stato menzionato da Alda D’Eusanio e le sue dichiarazioni non erano passate inosservate dagli utenti di Twitter.





