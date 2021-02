Alda D’Eusanio choc su Laura Pausini/ “Ha uno che la mena, la crocchia in maniera..”

Alda D’Eusanio continua a lasciarsi andare a dichiarazioni molto discutibili all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver parlato di Maria De Filippi e del suo essere madre, la D’Eusanio, mentre si trovava in bagno con le altre inquiline della casa di Cinecittà tra le quali Samantha De Grenet, mentre ascoltava una canzone di Laura Pausini, si è lasciata andare ad una dichiarazione che sta facendo il giro del web. Dopo aver rischiato la squalifica per l’utilizzo di un termine razzista, la D’Eusanio ha così rilasciato un commento sulla vita della Pausini, da sempre molto riservata. Le parole pronunciate dalla conduttrice sulla grande artista italiana stanno facendo molto discutere, ma cosa ha detto la conduttrice nel dettaglio?

ALDA D’EUSANIO E LE DICHIARAZIONI CHOC SU LAURA PAUSINI

A pubblicare il video è la pagina Twitter Il Grande flagello che è riuscita ad immortalare il momento in cui, mentre nella casa del Grande Fratello Vip risuonava la voce di Laura Pausini, Alda D’Eusanio, parlando con Samantha De Grenet, ha detto: «Questa c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera. Il chitarrista che sta con lei e le ha dato anche una figlia, pare che la crocchi di botte», dice Alda D’Eusanio. Samantha de Grenet, perplessa, la blocca e dice: «Ma che dici? Si amano da impazzire». La regia del Grande Fratello Vip ha poi staccato il collegamento concentrandosi su un’altra zona della casa. Ancora una volta, Alda D’Eusanio, con le sue dichiarazioni, ha scatenato una vera bufera sul web mentre da parte di Laura Pausini, candidata ai Golden Globes 2021, non è ancora arrivato alcun commento.





