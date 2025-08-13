Alda D'Eusanio ha rilasciato un'intervista a Fanpage nella quale critica Mara Venier e lancia stoccate a Mediaset mentre difende Barbara D'Urso

È una Alda D’Eusanio senza peli sulla lingua quella che ha deciso di rispondere ad alcune domande, anche pungenti, in un’intervista rilasciata a Fanpage. La giornalista si è espressa su alcuni volti della TV italiana, che trova oggi “banale e ripetitiva”, al punto da non incuriosirla più. Uno di questi volti è quello di una conduttrice ultimamente molto chiacchierata: Mara Venier.

D’Eusanio non ha avuto parole al miele per la collega, anzi, l’ha definita “una belva vera e non un signora”, che addirittura “tratta male i deboli”. Ma non si è fermata qui la giornalista, che ha invece raccontato un retroscena che ben chiarirebbe queste sue dichiarazioni fortissime: “Tutti i tecnici della Rai firmarono una lettera di protesta per il suo comportamento. – ha rivelato – È stata pubblicata anche sui giornali.” Motivo per il quale D’Eusanio si è detta per nulla sorpresa del fatto che Gabriele Corsi abbia deciso di lasciare la co-conduzione di Domenica In ancor prima di iniziare: “ha fatto benissimo”, ha anzi sentenziato la giornalista.

Alda D’Eusanio difende Barbara D’Urso e lancia una stoccata a Mediaset

L’attenzione si è poi spostata su un’altra collega: Barbara D’Urso. In particolare, Alda D’Eusanio ha detto la sua sulla partecipazione della conduttrice a Ballando con le stelle 2025 in qualità di concorrente, lanciando anche una stoccata a Mediaset: “È stata trattata malissimo e in modo ingrato da Mediaset. – ha tuonato la giornalista, aggiungendo che – Ha portato tanta acqua al loro mulino e l’hanno cacciata.” Motivo per il quale si è detta molto felice della sua partecipazione allo show di Milly Carlucci, che le ha dunque dato un’opportunità anche se da concorrente “e non da protagonista.” Per D’Eusanio, questo, per D’Urso, potrebbe comunque “essere il primo passo per qualcosa di più grande”.