Alda D’Eusanio, dolore e depressione per morte marito Gianni Statera/ Il mio pappagallo Giorgio mi ha salvato

La giornalista Alda D’Eusanio, entrata da poche ore dentro la casa del Grande Fratello Vip, ha raccontato agli altri concorrenti il dolore e la depressione vissuti dopo la perdita del marito Gianni Statera, morto per un male fulminante in 15 giorni nel 1999. “Pesavo 36 chili… ero come in una bolla di vetro, shoccata. Uno choc profondo”, ha raccontato la giornalista. Un giorno, mentre aspettava il suo appuntamento dallo psichiatra è entrata in un negozio di animali: “Nel buio video un occhio che mi guardava. Sto per uscire, ma chiedo al proprietario: ‘Cos’è quell’occhio?’. E lui mi dice: ‘Signora non me ne parli, quello è Giorgio… abbiamo acquistato dei pappagalli, quello era il più bello ma deve avere avuto un grande choc, si strappa le penne… lo abbiamo messo lì perché sta perdendo un occhio ma non si fa curare… ha un grande dolore’. Sono stata attratta… era come me”, ha confessato la giornalista, ricordando il primo incontro con il suo pappagallo.

Alda D’Eusanio salvata dal pappagallo Giorgio

Alda D’Eusanio è riuscita a dar da mangiare a Giorgio, tanto che il negoziante le ha chiesto di prendersene cura: “Gli faccia la cura antidepressiva“. Ma per Alda è stato l’incontro con il pappagallo a farla tornare a vivere: “Giorgio mi ha salvato dal tunnel degli psicofarmaci e poi un rigatone lui ed uno io, abbiamo ripreso a mangiare”. Il racconto della giornalista ha molto colpito i Vip della casa, sopratutto Samanta De Grenet che ha seguito con molta attenzione le parole della nuova concorrente. Prima del suo ingresso nella casa la D’Eusanio aveva detto: “Entro dalla porta rossa solo con il mio amato pappagallo. Era pelle e ossa quando l’ho visto in un negozio di animali, il venditore mi ha spiegato che pativa un lutto, era depresso e non mangiava più. Non lo lascio“, suscitando le critiche dell’Aidaa (Associazione italiana Difesa animali e ambiente). Giorgio appare in moltissimi scatti social di Alda D’Esaunio, che definisce il pappagallo e il cane la sua famiglia. Clicca qui per vedere il video



