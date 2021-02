Alda D’Eusanio dopo l’espulsione dal Grande Fratello Vip/ “Appena capisco bene cosa è successo…”

Le ultime notizie dalla Casa del Grande Fratello Vip su Alda D’Eusanio si interrompono all’improvviso lo scorso 6 febbraio, con un comunicato ufficiale da alcuni atteso: la giornalista è stata espulsa con effetto immediato dal reality condotto da Alfonso Signorini. Quello pubblicato anche sul sito ufficiale del programma lascia poco spazio a qualunque tipo di interpretazione: la concorrente dopo essersi resa protagonista di una serie di affermazioni choc sul conto di Laura Pausini e del suo compagno Paolo Carta, insinuando presunte violenze domestiche a scapito della celebre cantante, è stata messa alla porta dal Grande Fratello Vip senza diritto di replica ma con l’invito a prendersi le sue responsabilità sull’accaduto. Di conseguenza, il televoto che vedeva proprio la D’Eusanio in sfida con Samantha De Grenet, in vista della nuova puntata odierna è stato annullato e gli utenti che hanno espresso la loro preferenza tramite sms rimborsati, come da regolamento.

L’uscita di scena dal GF Vip di Alda D’Esanio ha scatenato diverse reazioni da parte di altrettante personalità, da Roberta Bruzzone a Selvaggia Lucarelli, entrambe molto critiche sulla scelta del cast del reality, passando per Cristiano Malgioglio che ha preso le difese della collega Pausini. L’espulsione di Alda arriva a pochi giorni dalla precedente puntata nella quale il pubblico da casa aveva scelto di farla restare nonostante avesse usato la “N-Word” già costata la permanenza nel reality di un altro Vippone dell’edizione squalificato senza mezzi termini, Fausto Leali.

ALDA D’EUSANIO, PRIME PAROLE DOPO ESSERE STATA ESPULSA DAL GRANDE FRATELLO VIP

La decisione di Mediaset di espellere Alda D’Eusanio dal Grande Fratello Vip in seguito alle sue illazioni sul conto di un personaggio noto del calibro di Laura Pausini hanno fatto seguito al comunicato congiunto della cantante e del compagno con il quale veniva annunziata la scelta di procedere legalmente contro la Vippona. Inevitabile, a quel punto, l’intervento di Endemol Shine Italy, che si è scusata con i diretti interessati e chiaramente dissociata dalle parole choc della concorrente “e delle quali sarà chiamata a rispondere personalmente”. In queste ore Alda D’Eusanio ha avuto modo di rilasciare le primissime parole a caldo dopo la sua uscita dalla Casa di Cinecittà senza neppure poter salutare i suoi compagni di avventura conosciuti solo da pochi giorni. Raggiunta da Adnkronos, la giornalista ha rilasciato solo brevissime parole rispetto alla sua uscita di scena, limitandosi a dire: “Posso dire che appena capisco bene cosa è successo… Ne riparliamo”. Quasi certamente nei prossimi giorni la D’Eusanio avrà modo di spiegare meglio le sue parole rivolte alla Pausini ed al compagno Paolo Carta e ritenute questa volta imperdonabili dal GF Vip e dal pubblico da casa.



