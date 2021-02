Alda D’Eusanio, gaffe su Lucas fratello morto di Dayane Mello/ “Ma è quello bello?”

I concorrenti del Grande Fratello Vip si sono stretti intorno a Dayane Mello, che nella giornata di ieri ha appreso della morte del fratello minore Lucas, scomparso in un incidente stradale a soli 26 anni. Quando la modella brasiliana è rientrata in casa e ha condiviso la notizia con gli altri vip, Alda D’Eusanio le ha chiesto: “Ma quello bello?”, per capire a quale fratello stesse facendo riferimento Dayane. Sui social in tanti hanno trovato indelicata la domanda della conduttrice: “Ho trovato Alda inopportuna. L’ultima entrata. Poteva stare zitta”, “Fatela stare zitta Alda, per favore, la odio” e “È morto quello bello… Ma questi so fuori, dove vivono! Sarebbero le prime reazioni?”, sono alcuni commenti apparsi su Twitter. La gaffe, però, sembra del tutto involontaria, dato che la conduttrice ha detto subito dopo: “È meglio stare qui con noi almeno ha compagnia, può parlare con noi, possiamo consolarla… in Brasile non puoi andare, a Milano che fai?”.

Dayane Mello resta nella casa, i vip chiedono finale anticipata

La prematura morte di Lucas, fratello 26enne di Dayane Mello, non ha lasciato nessuno indifferente dentro la casa del Grande Fratello Vip. La produzione del programma ha consentito alla modella brasiliana di decidere in piena libertà se restare nella casa o abbandonare il gioco. Dayane ha momentaneamente scelto di rientrare nella casa, per non dover affrontare da sola il lutto: “Non posso entrare in Brasile perché devo stare in quarantena… Io dentro un container da sola in cui non potevo abbracciare nessuno… non mi sembrava il caso. Ho deciso di venire qui”, ha detto con la voce rotta dal pianto. La modella ha cercato il sostegno di Rosalinda Cannavò e Tommaso Zorzi, ma tutti i vip le hanno mostrato affetto e supporto, compresa Alda D’Eusanio. Samantha De Grenet ha proposto agli altri concorrenti di chiedere di anticipare la finale a lunedì 8 febbraio.

“La vita è un attimo.

Per il momento ho deciso di venire qui da voi, perché non ce la faccio a stare chiusa da sola in un container senza abbracciare nessuno”

