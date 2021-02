Alda D’Eusanio: “Grave incidente stradale”/ “Un anno in ospedale, sono stata in coma”

Alda D’Eusanio ha vissuto un anno intero in ospedale. Un vero e proprio dramma iniziato con un incidente stradale e raccontato nei dettagli nella Casa del Grande Fratello Vip. “Io ero morta, sono un vero e proprio miracolo.” ha ammesso la D’Eusanio, chiacchierando con i suoi coinquilini. “Sono stata più di un anno in ospedale. – ha raccontato – Nella vita ti puoi aspettare qualunque cosa, perché io una mattina sono uscita tranquillamente di casa e sono morta, cioè ho rischiato di non rientrarci più. Uno con uno scooter esce da una strada laterale e mi prende in pieno! Io non ricordo assolutamente nulla di quell’incidente.” Oltre un anno in ospedale e molti giorni in cui si è creduto che per lei non ci fosse più speranza, poi però quello che lei stessa definisce ‘un miracolo’: Alda torna alla vita.

Alda D’Eusanio incidente: “Sono un vero miracolo”

“Quando sono stata in coma ho davvero visto una luce come tanti descrivono, ricordo un grande benessere, una luce bianca.” ha raccontato poi Alda D’Eusanio ai compagni nella Casa del Grande Fratello Vip. Per poi concludere: “Mi avevano data per morta e mi sono salvata così. Sono un miracolo vero. Ma io non volevo tornare indietro, volevo morire, andare da mio marito a fargli una carezza. Perché sono viva? Non lo so, evidentemente il mio compito non è finito.”



