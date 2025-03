Molti si chiedono se dopo la morte di Gianni Statera, Alda D’Eusanio sia rimasta single. Il celebre sociologo è morto nel 1999 e da quel momento si è creata una grande ferita nel cuore della giornalista che nelle numerose interviste rilasciate in tutti questi anni non ha mai smesso di raccontare quanto dolore abbia provato per la scomparsa del suo amatissimo marito. Scomparsa che ha sconvolto la conduttrice in modo profondo, soprattutto per le circostanze in cui è avvenuta.

Alda D’Eusanio, il dramma dell'incidente: "Investita, rischiato di morire"/ "Volevo restare in coma per..."

Infatti, Gianni Statera è morto in soli 15 giorni dopo la scoperta di una grave malattia. Oltretutto, era molto giovane: aveva soltanto 56 anni e una vita davanti da vivere con l’amatissima moglie. Alda D’Eusanio non si è mai rifatta una vita, e ancora oggi conferma di essere innamorata di lui anche se sono passati tantissimi anni. Dopo la morte del coniuge Alda D’Eusanio è caduta in depressione e ha spesso raccontato che per un lungo periodo non è riuscita a mangiare e a bere nulla perdendo tantissimi chili e non volendo più vivere. Solo con il tempo è riuscita a riprendersi, nonostante la morte di Gianni l’abbia sconvolta e scioccata irrimediabilmente.

Gianni Statera chi è il marito Alda D’Eusanio? "Morto a 56 anni in 15 giorni"/ "Non sarò mai più felice"

Alda D’Eusanio, l’incidente quasi mortale: “Quando ti salvi, la prima cosa che ti chiedi è“

Il passato di Alda D’Eusanio non è stato affatto facile. Dopo la vedovanza ha vissuto un incidente quasi mortale: uno scooter l’ha investita portandola al coma e anche da questa situazione, la giornalista non ne è uscita indenne. Le ferite riportate alla testa sono state molto forti e oggi conferma di avere pochissima memoria. Alda D’Eusanio ha anche svelato di aver sperato di morire per poter raggiungere il suo adorato marito Gianni Statera. “La morte diventa qualcosa di presente se ti salvi. Quando ti salvi, la prima cosa che ti chiedi è perché non sei morta” aveva raccontato la giornalista rispetto all’incidente, rivelando che oggi non ha mai perdonato l’uomo.