Alda D’Eusanio: “Il Grande Fratello? L’errore più grande…”/ L’amara confessione

Grande fratello vip, Alda D’Eusanio torna a parlare del gioco nella Casa

Alda D’Eusanio definirebbe il Grande Fratello vip come l’errore più grande tra quelli commessi nella sua vita. Una dichiarazione piuttosto forte é quella che la popolare conduttrice televisiva rilascia in un’intervista concessa a mezzo stampa, al giornale Vero.

Segnata nel tempo televisivo del suo Grande fratello vip dove tra l’altro veniva squalificata, in seguito alla dichiarazione su Paolo Carta, marito di Laura Pausini -“Pare che la crocchi di botte” – Alda D’Eusanio torna a lasciarsi andare ad uno sfogo sul Grande Fratello. “Sono stata abbastanza male dopo quello che è accaduto – fa sapere incalzata dalle domande nell’intervista, la conduttrice, relativamente al gioco del Grande Fratello vissuto in passato-. La verità è che ero depressa perché la cacciata è stata brutta”.

Le dichiarazioni, poi, proseguono ancora: “Dopo un anno mi sto riprendendo, mi sono aiutata da sola con le mie forze. Sto un po’ meglio, ma non è stato bello quello che ho passato”. Al di là della pressione mediatica e il disagio sfociato nella depressione post-Grande fratello vip, per Alda D’Eusanio é giunta anche la richiesta del risarcimento danni di un milione di euro da parte di Laura Pausini per l’accusa velata al marito Paolo Carta, avanzata nella Casa. Tutti motivi per cui, con il senno di poi, l’intervistata non rifarebbe il gioco della Casa: “Il GFVip è stato l’errore più grande della mia vita”.

Alda D’Eusanio e lo sfogo critico

Il rapporto tra Alda D’Eusanio e Alfonso Signorini? Tra il conduttore del Grande Fratello e la squalificata al Grande Fratello vip non si direbbe esservi stato un chiarimento, rispetto al caso della squalifica: “No! Assolutamente no! Alfonso è uno che si schiera sempre dalla parte del vincitore”.

Cosa pensi Alda D’Eusanio della svolta anti-trash voluta da Mediaset per il Grande Fratello 2023 in corso é, poi, svelato dalla diretta interessata: “Il Grande Fratello aveva davvero oltrepassato il limite ma ci tengo a dire che non è che mettendo una giornalista si salva la situazione”. E il riferimento è alla partecipazione della mezzo busto al timone di TG5, Cesara Buonamici, in qualità di opinionista in studio. “La stessa cosa la fecero con me: mi pregarono di partecipare dicendomi che avevano bisogno di una giornalista con una certa credibilità e autorevolezza per poter alzare il livello della trasmissione“, conclude l’intervento.

