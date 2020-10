ALDA D’EUSANIO/ “Io come sono diventata? Dopo l’incidente, il coma mi ha riportata un po’ indietro”

Alda D’Eusanio è pronta a festeggiare i suoi 70 anni in tv: la celebre conduttrice e opinionista sarà infatti ospite dell’amica Barbara D’Urso a Domenica Live su Canale 5 in compagnia del fido pappagallo Giorgio. L’occasione sarà a ripercorrere le tappe più importanti della vita e della carriera di un personaggio che ha davvero vissuto un’esistenza da film. In realtà la D’Eusanio è nata il 14 ottobre, e proprio in quel giorno ha rilasciato una bella intervista a Il Corriere della Sera.

Alla domanda della giornalista Candida Morvillo, su come faccia ad avere un aspetto esteriore che nulla sembra avere a che fare con l’età anagrafica, Alda ha risposto senza esitazioni: “Perché il corpo parla e ti dice se sei acida, biliosa o serena… Che vita hai fatto e che persona sei diventata. Io come sono diventata? Migliore di com’ero. Poi, nel 2012, dopo essere stata investita, il coma mi ha riportata un po’ indietro: avevo imparato a riflettere prima di parlare e ho disimparato“.

In una intervista a Le Belve Alda D’Eusanio ricorda l’esperienza del coma spiegando di aver vissuto un’esperienza unica, spiega di essersi vista dall’alto: “Il ricordo è di una sensazione stupenda. L’essere umano ha paura della morte, ma quando muori è bellissimo, se muori all’improvviso com’ero morta io. È una sensazione stupenda. Mi vedevo dall’alto, ero sdraiata su questo letto, intorno a me c’erano i dottori. Io sentivo dall’alto e dicevo: ‘Ma chi sono questi? Che vogliono intorno a me?’”



© RIPRODUZIONE RISERVATA