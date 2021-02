Alda d’Eusanio/ Lincia Giuliano Condorelli e fa una gaffe su Lucas, fratello di Dayane…

Alda d’Eusanio al Grande Fratello Vip 2020, la gaffe su Lucas, fratello di Dayane…

Sono giornate movimentate queste nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per Alda d’Eusanio che è riuscita a stare lontana dalla squalifica annunciata di lunedì scorso, grazie al televoto aperto da Alfonso Signorini, e che si è trovata ad affrontare il dolore e il lutto che ha colpito Dayane Mello. Il silenzio è caduto sulla casa e sui concorrenti che non hanno potuto far altro che sciogliersi in lacrime, Alda compresa, ma questo non l’ha tenuta lontana dai guai visto che proprio con l’arrivo della notizia si è lasciata andare ad una gaffe che ha fatto il giro dei social. In particolare, quando la brasiliana è tornata in casa per annunciare quanto accaduto, lei ha subito chiesto: “ma di quale fratello parli? Quello che abbiamo visto in casa? Quello bello?”. E’ stata proprio quest’ultima domanda a mettere in crisi tutti tanto che sui social è di nuovo scoppiata la polemica.

Alda d’Eusanio lincia Giuliano Condorelli, fidanzato di Rosalinda

Dall’altro lato, Alda d’Eusanio al Grande Fratello Vip 2020 ha avuto modo di parlare anche di Giuliano Condorelli, il fidanzato o magari ex, di Rosalinda Cannavò. Proprio parlando della loro storia d’amore, la conduttrice ha sottolineato che forse quello che li lega non è una cosa molto bella e non è un rapporto vero e proprio e così rilancia: “Perché ci sei tornata insieme? Perché sei insicura, ecco perché, questo legame era per te una sorta di piccola sicurezza, che volevi tu più di lui, se lui all’improvviso ti dice che non ti ama più è perché aveva un’altra sicuramente” e poi conclude: “Non è una bella storia d’amore, le cose le devi vedere dentro di te, e non insieme a lui”. Ci sarà modo di far confrontare le due fazioni?



