Alda D’Eusanio, l’incidente e il coma/ “Dopo cinque emorragie cerebrali, tornai viva”

Alda D’Eusanio, l’incidente stradale nel 2012

Alda D’Eusanio, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è stata vittima di un tragico incidente stradale nel 2012. La giornalista è stata investita da una moto, in corso Vittorio Emanuele II, nel centro di Roma e ha riportato una frattura occipitale. Alda D’Eusanio è stata in coma un mese: “Mentre ero in coma, preferivo morire: mi vedevo da fuori e stavo bene, nella luce. Invece, nonostante cinque emorragie cerebrali, tornai viva. Mi dissi: si vede che la vita mi deve ancora un sogno”, ha raccontato a Candida Morvillo sulle pagine del Corriere della Sera.

Gnonto: "Temo Mancini, per me era un idolo"/ "Vialli? Le sue parole sempre con me"

In seguito ha intrapreso una terapia riabilitativa neurologica: “Non riuscivo a parlare come prima. Dicevo ‘ho caduto’, ‘sono mangiato’. Ho perso anche la memoria cognitiva… Dopo un incidente così ti ritrovi sola, isolata e morta, ma sei morta da viva”, ha detto a Storie Italiane.

Alda D’Eusanio: “Ho perso parte della memoria cognitiva”

L’incidente, avvenuto il 24 gennaio 2012, ha stravolto la vita di Alda D’Eusanio: “In seguito alla frattura occipitale e a diverse emorragie, gli strascichi si fanno sentire: violente emicranie, crisi epilettiche, ho perso parte della memoria cognitiva. Anche caratterialmente sono cambiata, pur restando testarda e coraggiosa”, ha raccontato a Quotidiano.net. Dopo l’incidente la giornalista è stata assente per un lungo periodo dal piccolo schermo: “Dopo il coma non avevo più voglia di fare tv. Devo a Piero Chiambretti il fatto di avermi fatto tornare l’entusiasmo. All’inizio non volevo partecipare alla sua trasmissione ‘Matrix Chiambretti’, andata in onda su Canale 5: «Provo una puntata, non so se sono in grado», dicevo. Poi ho partecipato fino all’ultima”.

Dario Cataldo, caduta nel Giro di Catalogna/ Sette fratture per il ciclista

LEGGI ANCHE:

Diretta/ Roma Barcellona donne (risultato finale 0-1): decide Paralluelo

© RIPRODUZIONE RISERVATA