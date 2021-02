Alda D’Eusanio: “Maria De Filippi non sa cos’è avere un figlio”/ Regia del GF Vip…

Alda D’Eusanio parla di Maria De Filippi nella casa del Grande Fratello Vip. A raccontare tutti sono stati gli utenti del web che, seguendo la diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini, hanno riportato le parole che la D’Eusanio avrebbe riferito su Queen Mary pubblicando anche il video del momento. La D’Eusanio che, durante la puntata trasmessa il 1° febbraio ha rischiato di essere squalificata, ma che il pubblico ha deciso di salvare, stava chiacchierando con Dayane Mello. Durante la conversazione con la modella brasiliana, la conduttrice avrebbe tirato in ballo Maria De Filippi. Le parole pronunciate da Alda hanno immediatamente fatto il giro del web e immediata è stata la reazione degli utenti di Twitter, ma anche della regia del reality.

ALDA D’EUSANIO PARLA DI MARIA DE FILIPPI, LA REGIA DEL GRANDE FRATELLO VIP ABBASSA IL VOLUME…

Alda D’Eusanio, in pochi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2020, sta creando numerose dinamiche. In queste ore, tuttavia, è diventato virale un video in cui la D’Eusanio cita Maria De Filippi mentre chiacchiera con Dayane Mello, prima finalista del reality show. “Chi è che sta meglio di te? Maria De Filippi? È una che vive dentro la televisione dalla mattina alla sera. Non sa cosa è veramente avere un figlio…”, sono le parole pronunciate da Alda. La regia ha abbassato il volume del microfono e il pubblico non ha potuto ascoltare il seguito della conversazione tra Alda e la Mello. Come riporta anche Novella 2000, Maria De Filippi è mamma di Gabriele con cui ha un rapporto splendido. Quanto riferito in questo articolo riporta semplicemente le parole pronunciate da Alda D’Eusanio davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip.

Alda adesso critica anche Maria de Filippi. Come se di motivi per volerla fuori ne avessimo pochi #tzvip #GFvip pic.twitter.com/1drwicLWZa — quellanoemi (@noemiquella) February 2, 2021





