ALDA D’EUSANIO, MASCHERINA ROTTA: MULTATA!/ Furiosa “E i mafiosi escono dal carcere!”

Pubblicità

Disavventura romana per Alda D’Eusanio, che si era recata in un bar per fare colazione. Un’operazione durante la quale, stando a quanto raccontato dalla conduttrice, si è rotta la mascherina che indossava in osservanza delle regole della fase 2. Una distrazione fatale visto che una volta uscita dall’esercizio, la D’Eusanio è stata intercettata dalla Guardia di Finanza che ha rilevato la mascherina rotta come una violazione: ne è seguito un approfondito controllo, durato un’ora e mezzo, e soprattutto una pesante multa, come raccontato dalla stessa giornalista sui social: “ Sono appena uscita di casa, entro in un bar a prendere un cappuccino e tre agenti della Guardia di Finanza mi circondano perché la mia mascherina era appesa così, in quanto mi si era rotta “, con foto mostrata del laccio del dispositivo staccato dal pannello protettivo. “ Un cittadino non è nemmeno più libero di uscire di casa e prendere un caffè, che si ritrova agenti della Guardia di Finanza che lo multano e lo sanzionano per il semplice fatto che non si è portato dietro la scorta di mascherine “.

Pubblicità

ALDA D’EUSANIO TUONA CONTRO I CONTROLLI AUTORITARI