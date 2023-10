Alda D’Eusanio, parolacce a BellaMà: “Putt*na, mign*tta”/ Diaco sbotta: “Linguaggio volgare e offensivo”

Gaffe di Alda D’Eusanio a Bellamà: la giornalista dice delle parolacce e Pierluigi Diaco la riprende

Un’uscita di Alda D’Eusanio nel corso della sua intervista a BellaMà, nella puntata del 13 ottobre, ha indispettito Pierluigi Diaco. Non è la prima volta che il conduttore finisce sotto i riflettori per le ammonizioni fatte ad alcuni ospiti del suo programma di Rai Due, e questa volta è toccato alla giornalista subire la sua ramanzina.

Il turpiloquio di Alda D’Eusanio, durante il racconto della sua infanzia, ha suscitato la reazione sconvolta di Diaco, che ha dunque ripreso l’ospite davanti a tutti. Nel particolare, raccontando come ai tempi della sua infanzia nelle famiglie abruzzesi avessero una rilevanza maggiore i figli maschi rispetto alle femmine, D’Eusanio ha utilizzato i termini “mign*tta” e “putt*na” in diretta, finendo poi per ripeterli di fronte ad uno sbalordito Diaco.

Alda D’Eusanio rimproverata da Diaco in diretta: “Parole offensive verso le donne”

“È un vocabolario che non apprezzo, non capisco perché lo utilizzi, è volgare!” è allora sbottato il conduttore, mantenendo comunque un sorriso imbarazzato. “Io parlo così, sono così, semplice” ha allora replicato la giornalista. Diaco però ha incalzato l’ospite: “Io sono bacchettone, moralista e sicuramente però ti dico che nell’era di oggi l’idea di avere un vocabolario più sobrio mi sembra più rivoluzionario che utilizzare un vocabolario alla portata di tutti che però, francamente, scomoda dei termini che se pronunciati rischiano anche di offendere il mondo femminile. Quelli che hai pronunciato sono dei termini nati in realtà per offendere le donne.” “No ma l’ho detto giocando dai, – si è giustificata D’Eusanio – è il tono non la parola che è volgare. È come lo dici. Io parlo come parlo sempre, sono una persona semplice, da mercato.” Il conduttore, per non alimentare ulteriormente la discussione, ha allora preferito tagliare e tornare all’intervista.

