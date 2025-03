Ancora oggi la sua bellezza è folgorante, al pari del brio che la accompagna in ogni sua partecipazione televisiva; Justine Mattera è tornata oggi nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona e dopo un ingresso iconico ricordando quel ruolo da alter ego di Marilyn Monroe vissuto per anni si è ritrovata nel bel mezzo di un siparietto alquanto spiazzante. Entrata per raccontare Paolo Limiti, suo marito, la showgirl forse non immaginava di dover confermare la veridicità del matrimonio con l’autore e conduttore televisivo.

Alda D’Eusanio, il dramma dell'incidente: "Investita, rischiato di morire"/ "Volevo restare in coma per..."

Si è percepito un leggero imbarazzo in studio quando alcuni ospiti de La Volta Buona hanno contraddetto Caterina Balivo che ha annunciato Justine Mattera come appunto moglie di Paolo Limiti. “C’è chi dice che non si sono sposati, è un mistero…”, ha affermato Alda D’Eusanio. Tempestiva e anche un po’ stizzita la risposta della showgirl italo-americana: “Guardate che io c’ero; sì, ci siamo sposati”.

Gianni Statera chi è il marito Alda D’Eusanio? "Morto a 56 anni in 15 giorni"/ "Non sarò mai più felice"

Alda D’Eusanio ‘incalza’ Justine Mattera a La Volta Buona: “Hai consumato il matrimonio con Paolo Limiti?”

Nonostante la risposta piccata di Justine Mattera a La Volta Buona a proposito del matrimonio con Paolo Limiti, Alda D’Eusanio ha rincarato la dose: “Quindi vi siete sposati per davvero, non è stato un matrimonio per sbaglio…”. La showgirl ha dunque ancora confermato: “Certo che ci siamo sposati per davvero, in America, ma abbiamo trascritto tutto anche qui in Italia”. Altrettanto spiazzante l’ulteriore aggiunta di Alda D’Eusanio che, alle conferme di Justine Mattera, replica: “Ma l’avete consumato però il matrimonio?”. Anche qui arriva la conferma della showgirl, palesemente ‘spiazzata’ da quel siparietto a proposito delle nozze con il compianto marito Paolo Limiti.

Alda D’Eusanio ha un compagno? "Ho avuto un solo unico grande amore"/ "Avrei voluto morire con lui"

Percepito il clima di imbarazzo dopo le parole il siparietto tra Alda D’Eusanio e Justine Mattera a proposito del matrimonio con Paolo Limiti, ci ha pensato Caterina Balivo a cambiare argomento al fine di superare l’impasse del momento e dando piuttosto maggiore attenzione alle gesta del compianto conduttore.