Alda D’Eusanio vs gemelle Lecciso/ “Derise, criticate, non piacete a nessuno”

A Live Non è la D’Urso va in scena un acceso confronto fra Alda D’Eusanio e le sorelle Loredana e Raffaella Lecciso. Le gemelle, fenomeno televisivo di qualche anno fa, ha accettato l’invito di Barbara D’Urso a confrontarsi con le cinque sfere. Per loro cinque personaggi vip tra cui c’è anche la giornalista e conduttrice che si schiera fra le sfere rosse. “Siete diventate personaggi senza saper fare nulla: non sapete cantare, ballare” tuona decisa la D’Eusanio, ma la compagna di Al Bano non ci sta e prontamente ribatte: “ti è sfuggito che la mia gemella Raffaella ha fatto una tesi di laurea sul trash televisivo con votazione 110 e lode”. La replica della Lecciso non piace alla D’Eusanio che la invita a tacere, ma la situazione sfugge di mano visto che le due cominciano a litigare animatamente: dalla posizione delle gambe assunta dalla showgirl fino al colore di capelli.

Alda D’Eusanio boccia le gemelle Lecciso: “personaggi senza avere un talento particolare”

E’ una sfida all’ultima battuta, ma Alda D’Eusanio cerca di esprimere un concetto sulle sorelle Loredana e Raffaella Lecciso, ma incontra non poche difficoltà. “Non devi dire chiudi la bocca” – dice la compagna di Al Bano con la D’Eusanio che richiama anche Barbara d’Urso: “la sai fare la conduttrice?”. Alla fine Alda riesce a dire la sua: “diventare personaggi senza avere un talento particolare, siete state le antesignane di tutto questo. Oggi per andare in tv e per diventare personaggio devi andare contro le regole e non per dimostrare che sei intelligente ed educato, ma l’esatto opposto. Se non fai scandalo, gossip, non diventi personaggio. E’ il momento della rete. Ora vi chiedo: siete state derise, criticate, non piacete a nessuno”. La Lecciso sul finale sbotta: “a te ti hanno dato della gallina, che discorso è?”. Che dire



© RIPRODUZIONE RISERVATA