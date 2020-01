Aldo Baglio / Un film da solista per dire addio al trio comico? (Verissimo)

Il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo sarà ospite della puntata del 24 gennaio 2020 di Verissimo. Silvia Toffanin li ha invitati nel suo studio per chiacchierare del film uscito al cinema, Odio l’Estate. Una commedia che ironizza sulle vacanze delle famiglie italiane che vanno all’estero per tirare una boccata di serenità ma alla fine si ritrovano a stare peggio di prima. Aldo Baglio è l’anima meridionale del gruppo, il suo accento siciliano è ormai diventato un marchio di fabbrica che solo pochi sanno riprodurre in maniera così accurata e divertente. È colui che mette sempre scompiglio nelle vite tranquille e pacate di Giacomo e Giovanni, ma alla fine, senza sapere perché, se ne esce sempre bene. Pochi sanno però che Baglio ha fatto anche un film da solista, intitolato Scappo a casa.

Aldo Baglio interpreta un clandestino nel suo film da solista

I fan del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo tremano alla sola idea di vivere una separazione del gruppo. Fortunatamente sono abbastanza saldi e uniti da non lasciar intendere un break up imminente, ma Aldo Baglio si è voluto comunque ritagliare uno spazio per sé, recitando nel film Scappo di Casa. Lui è Michele, un meccanico razzista che non ama avere a che fare con le persone poco fortunate.Le cose però ad un certo punto si capovolgono: in un viaggio a Budapest, Michele perde tutto, documenti e cellulare. Viene scambiato così per clandestino, visto che non può dimostrare la sua identità, e inizia il suo calvario nei campi di accoglienza. Michele trova aiuto in un medico e una donna africani, che lo aiuteranno a vedere il mondo da un’angolazione differente.

