Aldo Bassi, morto trombettista jazz/ Era malato da tempo: “Si è spento in serenità”

Si è spento questa sera alle 18, nella sua casa di Latina, il trombettista e compositore italiano Aldo Bassi. Il musicista aveva 58 anni ed era malato da tempo. “Aldo sta andando via. Non so come potrebbe essere una veglia digitale e a distanza. Ma vegliate con noi, la sua famiglia” ha scritto la famiglia, per poi aggiungere “si è spento con grande serenità, con l’abbraccio di noi della famiglia e con il vostro meraviglioso calore”. Originario di Roma, Bassi faceva parte del collettivo 52nd Jazz Latina e nella sua carriera ha collaborato con autori del calibro di Ennio Morricone, Manuel De Sica e Pierpaolo Ranieri. Tanti i messaggi di cordoglio di amici e conoscenti. Come quello del trombettista Paolo Fresu che ha scritto: “Si è spento ieri all’età di 58 anni il collega trombettista e compositore Aldo Bassi. Di lui voglio ricordare, oltre alla musica, la gentilezza dei suoi occhi. Una grande perdita per il jazz italiano“.

L’addio di Paolo Fresu e Nicky Nicolai

Alle parole di Paolo Fresu per la morte del collega e amico si aggiungono quelle della cantante Nicky Nicolai: “Aldo caro mi mancherai, suonare con te era per me una certezza eri accogliente, aperto, educato, delicato, sempre pronto all’ascolto libero dal pregiudizio ti vorrò sempre bene Aldo e mi mancherai tantissimo”. E anche di Silvio Di Francia Assessore alla Cultura del Comune di Latina: “Sono davvero dispiaciuto per la scomparsa di Aldo Bassi, che è stato uno dei più apprezzati jazzisti italiani e che aveva stabilito un legame profondo con Latina animando la scena jazzistica della città. E’ una perdita dolorosa per la città e per la cultura musicale italiana”, ha scritto.



