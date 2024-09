Chi è Aldo Bergamaschi, l’ex marito di Veronica Maya

Nel passato sentimentale di Veronica Maya c’e senza alcun dubbio Aldo Bergamaschi, con cui ha vissuto una splendida storia d’amore per quasi sette anni. Come recita il titolo di un celebre film di Verdone, però, l’amore è eterno finché dura e tra Aldo e Veronica la storia è giunta al capolinea nel 2010. Ma chi è il suo ex marito e cosa sappiamo di lui? Aldo Bergamaschi è diventato un personaggio noto in tv grazie alla partecipazione a Uomini e Donne; era il lontano 2002 e all’epoca fu il rivale di Costantino Vitagliano.

L’ex di Veronica Maya, ai tempi, stava corteggiando la tronista Lucia Pavan, che però optò appunto per l’altro candidato. L’amore con la conduttrice non ha impiegato molto tempo a sbocciare, anche grazie alla complicità di Manuela Arcuri che li fece conoscere. Dopo il matrimonio, le cose non sono andate per il verso giusto e tra Veronica e Aldo è finita nel peggiore dei modi, tra avvocati e scartoffie. A quanto risulta, la causa della rottura sarebbe da attribuire a problemi di incompatibilità.

Veronica Maya, dalla rottura con l’ex marito e l’amore per Marco Moraci

Dopo aver lasciato l’ex marito, oggi Veronica Maya fa coppia fissa con Marco Morarci, padre dei suoi tre figli, Riccardo Filippo, Tancredi Francesco e di Katia Eleonora. Agli inizi il loro amore non è stato semplicissimo, forse perché Veronica Maya doveva ancora voltare pagina dal suo passato, legato all’ex marito Aldo Bergamaschi.

Dopo il divorzio del 2010, la showgirl si è innamorata del chirurgo plastico, con cui si è sposata per ben tre volte e dalla quale, come dicevamo, ha avuto tre figli. “Scoprimmo in Brasile tramite ecografia che il nostro primo figlio era morto e fu allora che capimmo, in quel grande dolore, che volevamo fare una famiglia insieme”, il racconto choc della showgirl a Verissimo a proposito della maternità.

