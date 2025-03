Da Uomini e Donne al matrimonio con Veronica Maya fino alle teorie complottiste sugli extraterrestri: Aldo Bergamaschi ne ha fatto di strada da quando era un semplice corteggiatore del dating sentimentale di Maria De Filippi. Un cambiamento radicale per il cantante melodico, con indirizzo classico, spinto dalla curiosità a formulare alcuni tesi circa l’esistenza di entità sovrannaturali. Secondo il suo punto di vista, ci sarebbe un controllo remoto da parte degli UFO sull’uomo. Di cosa si dice convinto oggi e quali sono le prove a sostegno delle tue tesi?

I suoi interessi vanno dall’ipnosi regressiva, che sarebbe in grado di far riaffiorare ricordi rimossi e traumi, agli alieni. Ospite a La Zanzara, Aldo Bergamaschi ha sostenuto che gli extraterrestri manipolerebbero l’umanità tramite una forma di energia: “Ci vogliono controllare perché noi abbiamo qualcosa che loro non hanno: la parte animica. È una fonte di energia incommensurabile che loro vogliono a tutti i costi”. Non soltanto gli uomini comuni, ma anche alcuni potenti come l’attuale Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, sarebbe sotto controllo dalle forze aliene.

Durante il suo intervento a Radio24, il conduttore Giuseppe Cruciani ha cambiato argomento toccando il suo passato sentimentale. Alla domanda sulla Maya, il musicista ha risposto con un netto rifiuto: “Preferisco di no, non voglio che si sappia. Non è importante”. Un atteggiamento che ha suscitato qualche perplessità, soprattutto perché il nome della donna è legato al suo passato. Dopo la separazione, la showgirl ha chiesto l’annullamento delle nozze alla Sacra Rota per poter iniziare daccapo la sua vita. Lui, invece, sarebbe diventato una star in Israele nell’ambito musicale accompagnandosi ai più grandi artisti locali. Più di dieci anni fa, svelò di essere stato contattato dalla redazione di Uomini e Donne per ben due volte con la proposta del trono.