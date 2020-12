Aldo Cazzullo/ “Con Paolo Rossi è morta anche una parte di noi stessi”

Tanto spazio all’informazione nella puntata di oggi di Domenica In: ospite di Mara Venier è dunque Aldo Cazzullo, giornalista e firma del Corriere della Sera che avrà modo di intervenire sui temi più scottanti dell’attualità. Non è da escludere che Cazzullo fornisca il suo personale ricordo di Paolo Rossi, il campione del mondo ’82 scomparso pochi giorni fa che venendo a mancare ha straziato il cuore degli italiani e del quale ieri si sono celebrati i funerali. E proprio un’immagine dell’ultimo saluto a Pablito ha colpito particolarmente Cazzullo, intervenuto sul Corriere della Sera con un articolo molto commovente: “Oggi abbiamo finalmente capito perché l’Italia vinse il Mondiale del 1982. L’immagine straziante di Marco Tardelli e Antonio Cabrini, invecchiati e addolorati, che portano la bara di Paolo Rossi; il racconto di calciatori che non erano mai stati suoi compagni in un club, e ai quali lui aveva tolto il posto in Nazionale, come Ciccio Graziani e Sandro Altobelli; le parole di campioni venuti dopo, da Paolo Maldini – «era il mio eroe» – a Roberto Baggio: «Rossi ha regalato il Mondiale agli italiani, cosa che non è riuscita a me». Tutti dicono in sostanza la stessa cosa: quella del 1982 era una vera squadra; ed era un gruppo di amici”.

ALDO CAZZULLO: “CON PAOLO ROSSI E’ MORTA UNA PARTE DI NOI STESSI”

L’intervento di Aldo Cazzullo è poi proseguito indagando le ragioni che hanno portato milioni di italiani a rattristarsi per la morte di Paolo Rossi, probabilmente al di là dell’immensa gratitudine riservata al principale artefice della più grande gioia sportiva che il Paese ricordi: la vittoria del Mundial 1982. Questa la spiegazione fornita da Aldo Cazzullo sulle pagine del Corriere della Sera: “Ogni italiano si è sentito chiamare con il suo nome – paolorossi – almeno una volta nella vita, in molti Paesi e per molti estati. Per questo, se è vero che a ogni funerale ognuno piange anche la propria morte, al funerale di Paolo Rossi non solo i ragazzi dell’82, ma pure noi abbiamo perso qualcuno e qualcosa: una persona cara, e una parte di noi stessi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA