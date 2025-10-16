Aldo Cazzullo da circa trent'anni è legato sentimentalmente alla moglie Monica Maletto. La fede ritrovata e altre informazioni sul noto giornalista.

Tra gli ospiti di Caterina Balivo a La volta buona ci sarà anche Aldo Cazzullo nella puntata di oggi, giovedì 16 ottobre 2025 su Rai Uno. In trasmissione parlerà del suo ultimo libro intitolato ‘Francesco. Il primo italiano’, incentrato sulla vita di San Francesco d’Assisi. Grazie al suo incredibile talento nel corso della sua lunga carriera ha ottenuto un notevole successo nel mondo del giornalismo, ha anche scritto molti saggi bestseller.

La sua sfera professionale è molto nota, per quanto riguarda invece la sua vita privata Aldo Cazzullo ha sempre preferito tenerla lontana dai riflettori. Nonostante sia molto riservato, però, negli anni si è lasciato sfuggire alcune interessanti rivelazioni sulla sua sfera personale. Da circa trent’anni il noto giornalista è legato sentimentalmente a Monica Maletto, i due sono convolati a nozze nel 1998.

Il rapporto di Aldo Cazzullo con la moglie Monica Maletto e con la fede: il giornalista racconta come l’ha ritrovata

Non si conoscono molte informazioni sulla moglie del famoso e stimato giornalista, la donna infatti è lontana dal mondo dello spettacolo e della televisione ed è sempre stata molto riservata. Sappiamo però che il loro è un grande amore, in passato lui l’ha definita una perfetta compagna di vita.

Dalla loro unione sono nati due figli, Francesco nel 1997 e Rossana tre anni dopo, entrambi hanno seguito la strada del padre dal punto di vista professionale. In varie occasioni Aldo Cazzullo ha parlato anche del suo rapporto con la fede che per un po’ aveva perso, l’ha però ritrovata leggendo la bibbia. Il giornalista ha anche raccontato l’esperienza premorte vissuta dal padre quando stava per morire. L’uomo gli disse di aver ritrovato suo padre ed era convinto che l’aldilà esiste davvero.

