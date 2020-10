Aldo Coletti, papà Jo Squillo/ “Se ne è andato a distanza di un mese da mamma”

Aldo Coletti, il padre di Jo Squillo, è morto a 90 anni, a causa di un leggero ictus, a distanza di un solo mese dalla marte della mamma della cantante. Un dolore enorme quello di Jo Squillo e della sorella Paola che, in soli trenta giorni, hanno perso i due punti di riferimento della loro vita. “Non sono riuscita a raccontare in pubblico questa cosa. Ho perso mia mamma per prima, e poi mio papà a seguito di un lieve ictus”, ha raccontato al settimanale Novella 2000 Jo Squillo dopo aver metabolizzato un dolore che la accompagnerà per tutta la vita. I genitori di Jo Squillo, all’anagrafe Giovanna Coletti, sono stati sposati per 60 anni e, insieme, hanno dato alle figlie l’esempio d’amore e di famiglia che entrambe hanno inseguito.

GENITORI JO SQUILLO: “UNA BELLA STORIA DI FAMIGLIA”

Quello per la morte dei genitori per Jo Squillo è un dolore indescrivibile. Con la sofferenza nel cuore, la cantante porterà per sempre con sè il ricordo della famiglia felice che ha avuto come ha raccontato in un’intervista rilasciata ai microfoni di Storie Italiane ad ottobre del 2019. “È una bella storia di famiglia, faccio fatica a parlarne perché ho perso mamma e papà nel giro di un mese” – raccontava ad Eleonora Daniele. Con la madre, Jo Squillo aveva un rapporto davvero speciale e stare al suo fianco, durante la malattia, non è stato facile. “Mia mamma è stata tutta la mia vita: è stata la prima rappresentante femminile nel mondo del lavoro, andava in giro a vendere filati. È stata libera, una donna che ha creato un percorso di libertà“. Papà Aldo e la mamma, dunque, resteranno per sempre i pilastri della vita di Jo Squillo.



