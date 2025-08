L’eredità di Aldo e Anna Ferrero: così i genitori di Alessandra Balocco hanno costruito un impero e una famiglia leggendaria.

Genitori Alessandra Balocco, chi sono Aldo e Anna Ferrero: l’apice durante gli anni ’70

Alessandra Balocco è morta nella giornata di lunedì 4 agosto 2025 e anche se non sono ancora state rivelate ufficialmente le cause della morte, pare che sia deceduta in seguito ad una lunga malattia. Entrambi i genitori sono morti in tarda età: Aldo Balocco a 91 anni nel 2022. Lui era il presidente onorario dell’azienda e proprio lui ha contribuito a far crescere in maniera importante l’impresa. Classe 1930, è stato il figlio di Francesco Antonio Balocco, fondatore dell’omonimo colosso.

Grazie a lui nasce quello che sarebbe diventato poi un prodotto iconico, il famoso “Mandorlato” Balocco che ancora oggi viene venduto anche all’estero. Grazie a lui l’azienda cresce a dismisura e negli anni ’70 iniziano le pubblicità al Carosello con le Gemelle Kessler, un colpaccio che li porterà a diventare ancora più celebri. La madre di Alessandra Balocco era invece Anna Ferrero, morta nel 2015 a Savigliano. Lei, a differenza del marito, era sempre stata fuori dall’azienda, ma ha sempre tenuto un occhio attento sull’impresa dispensando consigli preziosi.

Alessandra Balocco, la mamma Anna Ferrero esempio per i figli

“Mamma non ha mai avuto un ruolo in azienda, ma allo stesso tempo è sempre stata lì. È stata compagna di una vita e consigliera di mio papà ed è stata una mamma esemplare per me e mia sorella Alessandra, così come una nonna vivace e tenera“. Così aveva raccontato il fratello di Alessandra Balocco, Alberto, morto fulminato durante un’escursione in montagna. Anna Ferrero era quindi pronta a consigliare il marito qualora ce ne fosse bisogno, anche se forse per sua scelta ha sempre preferito non avere un ruolo attivo nell’impresa. Morta nel 2015, i suoi funerali si sono svolti a Fossano, nella cattedrale del posto.