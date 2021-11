Aldo e Giovanna Coletti, genitori morti di Jo Squillo/ “I vecchi non meritano questo”

Aldo e Giovanna Coletti sono i genitori di Jo Squillo, morti nel 2016 dopo una lunga malattia degenerativa. La loro scomparsa ha segnato profondamente la showgirl, che è rimasta al loro fianco fino all’ultimo battito. Per Jo è stato un dolore enorme e ravvicinato, in quanto i suoi genitori sono morti ad un mese di distanza l’uno dall’altra. Per due anni, la concorrente gieffina non ha toccato l’argomento e quando lo ha fatto, nonostante la loro scomparsa non fosse più fresca, ha dimostrato di essere ancora addolorata e profondamente colpita.

“È un dolore enorme, è irrazionale tutto quel dolore che quando c’è una malattia degenerativa che fai fatica a capire”, le sue parole. “I vecchi non si meritano questo, si meritano dignità, rispetto, cura, gioia e accompagnamento”.

Aldo e Giovanna Coletti, genitori morti di Jo Squillo. La cantante: “loro ci sono”

Aldo e Giovanna Coletti hanno lasciato un vuoto incolmabile nella vita della cantante, che a distanza di anni continua a sentire la loro mancanza: “Ho salutato i miei genitori a distanza di un mese dopo 60 anni di matrimonio, mio padre mi ha lasciato dopo un mese dalla morte della mamma”.

Jo Squillo non ha vissuto bene la fase della malattia di suo padre e sua madre e nel corso degli anni ha mostrato vicinanza e solidarietà a tutte le persone che hanno vissuto il suo stesso dramma: “Il cielo ci parla, dobbiamo essere sensibili e in grado di capire che cosa ci dicono: loro ci sono, ci accompagnano, ci vogliono tanto bene. Mamma l’avevo salutata con le libellule e quando sono scesa dall’aereo sono stata accolta da uno sciame di libellule”.

