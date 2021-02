Aldo e Giovanna Coletti, padre e madre Jo Squillo/ “Mi hanno insegnato la tolleranza”

Aldo e Giovanna Coletti sono padre e madre di Jo Squillo, che ha perso i genitori in pochissimo tempo. Un doppio lutto che è arrivato a distanza di un mese sconvolgendo la vita della ex naufraga de L’Isola dei Famosi che, intervistata da Novella 2000, ha dichiarato : “non sono riuscita a raccontare in pubblico questa cosa. Ho perso mia mamma per prima, e poi mio papà a seguito di un lieve ictus”. Un dolore immenso per la conduttrice ed esperta di moda che, con la sorella Paola, si è trovata nel giro di trenta giorni a dover dire ai suoi amatissimi genitori che sono stati sposati per 60 anni. Un dolore ancora vivo nel cuore di Jo Squillo che, nel salotto di Storie Italiane da Eleonora Daniele, è tornata a parlare proprio dei suoi amatissimi genitori. “Mia mamma aveva una malattia neurodegenerativa. Io e mia sorella eravamo da sole” – ha dichiarato la cantante che si è poi soffermata sulla sorella Paola – : “è la mia famiglia, le voglio molto bene. Non è facile capire cosa c’è al di là del dolore e della sofferenza”.

Jo Squillo genitori: “mi hanno insegnato il grande amore”

Jo Squillo e la sorella Paola hanno vissuto con grandissimo dolore la morte dei genitori Aldo e Giovanna Coletti. Un lutto arrivato nella vita della conduttrice poco prima della sua partenza per l’Isola dei Famosi che ha posticipato per poi decidere ugualmente di partire per una sola motivazione : “credo che il lavoro, perché pur sempre di lavoro si tratta, potrebbe aiutarmi a superare un dolore tanto grande”. In Honduras, infatti, sono stati diversi i momenti di dolore e sconforto avuti dalla conduttrice che recentemente nel salotto di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone su Rai1 si è commossa ricordando i suoi genitori: “i miei genitori mi hanno insegnato la tolleranza, il rispetto e tutti quei valori che sono necessari. Ci hanno insegnato anche il grande amore perché sono morti l’uno dall’altro a distanza di un mese, un lutto che per me è ancora vivo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA